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Sucesos

Un motorista herido tras una colisión con un turismo en Béjar

Un motorista ha resultado herido en una colisión con un turismo en la calle Obispo Zarranz y Pueyo de Béjar.

Ambulancia 112 CyL en Béjar
Ambulancia 112 CyL en Béjar
F. Blázquez
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Un motorista de unos 20 años ha resultado herido este viernes tras una colisión entre un turismo y una motocicleta en Béjar.

El accidente de tráfico se ha producido a las 20:27 horas en la calle Obispo Zarranz y Pueyo, número 10, según la información facilitada por los servicios de emergencia.

El motorista estaba consciente

Las primeras informaciones apuntan a que el joven se encontraba consciente tras el impacto y se quejaba de un golpe en el pecho.

Hasta el lugar han sido movilizados efectivos de la Policía Local de Béjar, el Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido.

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