Fuga de gas en Fuentes de Béjar

Una fuga de gas natural registrada en uno de los depósitos de un complejo agroalimentario de Fuentes de Béjar ha motivado este martes la activación del sistema de alertas a la población ES-ALERT, así como del Plan de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) en situación 2.

Las autoridades han recomendado a los vecinos mantenerse alejados del punto afectado, en un radio aproximado de mil metros, además de mantener cerradas puertas y ventanas y evitar circular por las proximidades mientras se desarrollan las labores de intervención.

Intervención de los servicios de emergencia

En el operativo trabajan efectivos de los Bomberos de la Diputación de Salamanca y agentes de la Guardia Civil, que han acordonado la zona y coordinan las actuaciones necesarias para controlar la fuga.

Según la información facilitada por los servicios de emergencias, no se han registrado personas heridas ni atrapadas como consecuencia del incidente.

Activación del PLANCAL en situación 2

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca ha activado el PLANCAL en situación 2, un nivel que se aplica cuando la emergencia puede tener incidencia relevante en la población o requiere la coordinación de distintos medios y administraciones.

Este protocolo permite movilizar recursos adicionales y reforzar las medidas preventivas hasta que la situación quede completamente controlada.

Las autoridades mantienen la recomendación de seguir únicamente la información oficial y respetar las indicaciones de los servicios de emergencia.