Corte total de la A-66 y la N-630 entre Béjar y Guijuelo

La fuga de gas de gas natural licuado (GNL) registrada este martes en el complejo agroalimentario de Fuentes de Béjar sigue provocando importantes afecciones a la movilidad en el sur de la provincia de Salamanca y mantiene activo un amplio operativo de emergencias.

La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene cortadas la autovía A-66 y la carretera N-630 entre Béjar y Guijuelo, concretamente entre los puntos kilométricos 393 y 414, con todos los carriles cerrados en ambos sentidos y nivel de servicio negro desde las 03:43 horas de este 25 de marzo.

Desvíos por la SA-220 y retrasos en los desplazamientos

Como alternativa al cierre, la circulación está siendo desviada por la carretera SA-220 a través de la localidad de Cristóbal, y la DSA-250 por Sanchotello y Ledrada, lo que está generando importantes retenciones debido al incremento del tráfico en estas vías secundarias.

Conductores que han realizado el trayecto durante la jornada aseguran que se están produciendo retrasos de hasta 45 minutos entre Béjar y Guijuelo.

Las autoridades recomiendan evitar la zona siempre que sea posible y extremar la precaución en los itinerarios alternativos.

Activado el PLANCAL y coordinado el operativo desde el CECOPI

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León mantiene activado el Plan de Protección Civil ante Riesgo Químico (PLANCAL) en la provincia de Salamanca ante la evolución del incidente.

El delegado territorial de la Junta ha decidido además mantener en funcionamiento el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), desde el que se dirige el dispositivo de intervención.

Asimismo, se ha vuelto a enviar un mensaje a través del sistema ES-ALERT a la población del entorno con recomendaciones de seguridad como alejarse de la zona afectada, cerrar puertas y ventanas y evitar circular por las inmediaciones.

Despliegue de la UME y Puesto de Mando Avanzado

Hasta el centro agroalimentario donde se originó la fuga se han desplazado Militares del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales y del Batallón de Intervención en Emergencias de León para colaborar en las labores de control y seguridad.

Además, la Agencia de Protección Civil y Emergencias ha instalado en la zona un Puesto de Mando Avanzado, desde el que se coordinan las actuaciones sobre el terreno. El operativo cuenta también con una unidad de drones, así como con la intervención de Bomberos de la Diputación de Salamanca y agentes de la Guardia Civil.

Los servicios de emergencia continúan trabajando para contener el escape de gas y acometer las reparaciones necesarias, mientras se mantiene el perímetro de seguridad.

Una infraestructura clave para la movilidad provincial

El corte simultáneo de la A-66, uno de los principales corredores de comunicación del oeste peninsular, y de la N-630 está teniendo un impacto directo en los desplazamientos diarios de la comarca de Béjar y del entorno de Guijuelo.

Por el momento no se ha comunicado una previsión oficial sobre la reapertura del tráfico en el tramo afectado.