Accidente en la A-66 en Guijuelo con varios vehículos implicados

Un accidente de tráfico en la A-66 a su paso por Guijuelo ha obligado a intervenir este domingo a distintos servicios de emergencia tras verse implicados varios vehículos en el kilómetro 393, en sentido Salamanca.

El aviso se recibió en el centro de coordinación del 112 a las 15:44 horas, cuando un alertante comunicó que un camión había sufrido un percance con una de sus ruedas, lo que habría provocado posteriormente el accidente de una furgoneta que circulaba por la vía.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Salamanca y de la Policía Local de Guijuelo, que se encargaron de regular el tráfico y comprobar las circunstancias del siniestro.

Asimismo, se dio aviso a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una ambulancia para atender a una menor que sufrió un ataque de ansiedad a consecuencia del accidente.

Por el momento no han trascendido más datos sobre heridos de gravedad ni sobre posibles afecciones importantes a la circulación en este tramo de la autovía.