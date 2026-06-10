Un ciclista herido tras una colisión con un turismo en el Puente Viejo de Béjar

Un ciclista de 55 años ha resultado herido este miércoles por la tarde tras una colisión con un turismo en la zona del Puente Viejo de Béjar. El aviso se recibió a las 18:50 horas y hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Béjar, la Policía Nacional y personal sanitario de Emergencias Sanitarias Sacyl. El ciclista, consciente en el momento de la atención, presentaba varias contusiones.

No es la primera vez este año que el entorno del Puente Viejo protagoniza un accidente. El pasado 18 de mayo, un motorista de resultó herido tras una caída en la calle Recreo.

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