Un camión vuelca tras un alcance en la A-66

Un accidente entre dos camiones ha cortado este miércoles la circulación en la autovía A-66 a la altura del kilómetro 396, en el término municipal de La Cabeza de Béjar.

El aviso se recibió en la sala de operaciones del 1-1-2 a las 8:48 horas. Según la información facilitada, el siniestro se produjo por un golpe por alcance entre los dos vehículos pesados, lo que provocó que uno de ellos volcara. Como consecuencia del accidente, la vía quedó cortada en sentido Cáceres.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Nacional, además de recursos sanitarios de Emergencias Sanitarias Sacyl para atender a dos varones conscientes, de aproximadamente 25 y 40 años de edad