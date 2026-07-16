Béjar ofrece visitas guiadas a «El hilo de la memoria»

El Centro de Estudios Bejaranos ha organizado dos visitas guiadas gratuitas a la exposición internacional El hilo de la memoria. Obreras españolas y cultura del trabajo en la industria textil de Renania del Norte-Westfalia, instalada en el Museo de la Industria Textil de Béjar.

Las actividades se celebrarán los próximos miércoles 22 y 29 de julio, a las 12.00 horas, y estarán dirigidas por Mercedes Riba, investigadora y miembro del Centro de Estudios Bejaranos.

Visitas guiadas a «El hilo de la memoria» en Béjar

Durante las visitas, Mercedes Riba explicará los objetivos del proyecto Hispanex, así como las distintas actividades que se desarrollan de forma paralela en Alemania y España.

El recorrido permitirá conocer especialmente la historia de las mujeres bejaranas que durante la década de 1960 dejaron la ciudad para trabajar en la industria alemana, buscando mejores oportunidades laborales y una nueva vida.

La exposición recupera testimonios, imágenes y documentos vinculados a aquella emigración, que tuvo una especial incidencia en Béjar y en otras localidades de la provincia de Salamanca.

La muestra fue inaugurada en junio en el Museo de la Industria Textil y forma parte de un proyecto de investigación y divulgación desarrollado por especialistas de universidades españolas y alemanas.

Proyección de un cortometraje de animación

Al finalizar cada una de las visitas guiadas se proyectará el cortometraje de animación Cruzando el puente entretejido, titulado en alemán Über die gewebte Brücke.

La obra ha sido realizada por Alireza Darvish, cineasta de animación iraní afincado en Alemania, y complementa el contenido de la exposición mediante una mirada artística sobre los vínculos creados por la emigración entre ambos países.

Entrada gratuita al Museo Textil de Béjar

Tanto la entrada al Museo de la Industria Textil de Béjar como la participación en las visitas guiadas y la posterior proyección serán completamente gratuitas.

La exposición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Béjar y tiene carácter permanente, con el propósito de conservar y divulgar la memoria de las trabajadoras textiles que emigraron a Alemania.