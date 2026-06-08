El Centro de Estudios Bejaranos abre el verano literario con la novela de Charo Alonso

El próximo viernes 12 de junio, el Casino Obrero de Béjar se convertirá en el escenario de una historia que comienza en la Salamanca universitaria de los ochenta. A las 20.00 horas, la escritora salmantina Charo Alonso presentará El burdel de Alejandría. El acto inaugurará el ciclo "Hablamos de libros en el Casino Obrero", el nuevo programa cultural con el que el Centro de Estudios Bejaranos propone un verano de literatura en Béjar.

El regreso a la novela de Charo Alonso

El burdel de Alejandría arranca en la Salamanca estudiantil de finales de los ochenta, donde Elena y Jaime se conocen, se enamoran y construyen una vida que ambos creyeron sólida. El matrimonio parece un hogar sólido aunque apuntalado, de ahí que cuando Jaime deje a Elena a la intemperie del desamor y de la edad de la aflicción, esta tenga que hacer su particular travesía del desierto a través de la memoria del tiempo compartido. En ella descubrirá que, en realidad, su anhelo de raíces, tradición, cuidado y pertenencia, nunca fue satisfecho. De ahí que se refugie bajo los escombros en la ciudad provinciana y en la lectura para hacer de nuevo un nido al que llamar hogar..

El burdel de Alejandría es un ejercicio de nostalgia de lo ajeno que alguna vez fue nuestro, del tiempo pasado que se guarda en cada objeto y de la ciudad cuya historia se mantiene erguida pese al transcurso de los años y del paso reiterado de sus gentes. Escrita como un acto de amor a Salamanca. Este libro supone la vuelta a la novela de la autora.

Una autora con raíces en Béjar

Charo Alonso es doctora por la Universidad de Salamanca y profesora de Lengua Castellana y Literatura. Compagina la docencia con el periodismo —colabora semanalmente con Salamancartv al Día con su columna El patio de mi casa— y la creación literaria. Su obra más conocida hasta ahora es Dama Luna (Diputación de Salamanca, 2015), una biografía novelada sobre Inés Luna Terreros.

La autora ha visitado Béjar en dos ocasiones anteriores, primero para presentar su libro de relatos Tiempo de sementera junto a la ilustradora Carmen Borrego, y el pasado año para ofrecer una conferencia sobre Carmen Martín Gaite. Además, colabora habitualmente con la entidad publicando reseñas y relatos literarios.

Un ciclo literario para el verano en Béjar

La presentación del próximo viernes es solo el comienzo. "Hablamos de libros en el Casino Obrero" es una apuesta del CEB por hacer del histórico edificio bejarano un espacio de encuentro entre lectores y autores a lo largo de los meses de verano, con nuevas presentaciones previstas en las próximas semanas.