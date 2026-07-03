Marcelo Matas presenta esta tarde en Béjar la tercera entrega de "La urdimbre y la trama"

El Casino Obrero de Béjar acoge hoy viernes, a partir de las 20.00 horas, una nueva sesión del ciclo cultural "Hablamos de libros en el Casino Obrero", organizada por el Centro de Estudios Bejaranos. En esta ocasión, el protagonista será el escritor bejarano Marcelo Matas de Álvaro, que presentará su última novela, Para vivir muriendo, publicada por Castilla Ediciones.

Durante el acto, el autor estará acompañado por Pedro Ojeda Escudero, profesor titular de Literatura Española de la Universidad de Burgos, quien conversará con el escritor sobre esta obra, que completa la trilogía La urdimbre y la trama.

Para vivir muriendo, cierre de una trilogía

La novela narra la historia de Andrés Retamar, un estudiante de Filología que decide reconstruir la vida de su mejor amigo de la infancia, Luis Escobar, a través de distintos testimonios y perspectivas. La obra combina diferentes voces narrativas y géneros literarios —como el teatro, la poesía o el artículo periodístico— para construir un relato en torno a la identidad, la memoria y la creación literaria.

La aparición del personaje de Ella, vecina de los protagonistas, introduce además una reinterpretación del mito de Electra, aportando nuevas dimensiones a una historia que explora la complejidad de los personajes y sus relaciones.

Un autor con una sólida trayectoria

Natural de Béjar, Marcelo Matas de Álvaro ha publicado cuentos infantiles, el libro de relatos Ingenio lego (2016) y ha participado en diversas obras colectivas. Como articulista ha colaborado en medios como El Comercio, La Voz de Avilés y El Norte de Castilla.

Su trayectoria ha sido reconocida con el Premio de la Crítica de Asturias de Columnismo Periodístico en 2019. Además, la primera novela de esta trilogía, Yo sé quién soy (2020), obtuvo el Premio de la Crítica de Asturias de Narrativa en Castellano, mientras que la segunda entrega, Enemiga mortal de mi descanso (2023), consolidó este proyecto literario que ahora culmina con Para vivir muriendo.