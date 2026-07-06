Yolanda Izard presenta en Béjar "El viaje de los niños sin nombre"

El Casino Obrero de Béjar acogerá el próximo viernes 10 de julio, a las 20:00 horas, la presentación de la última novela de la escritora bejarana Yolanda Izard Anaya, titulada El viaje de los niños sin nombre, publicada por Eolas Ediciones.

El acto forma parte del programa "Hablemos de libros en el Casino Obrero", una iniciativa dedicada a difundir novedades editoriales vinculadas con Béjar, la comarca y la provincia de Salamanca, así como obras de autores bejaranos y salmantinos.

Durante la presentación, la autora estará acompañada por Carmen Cascón Matas, integrante del Centro de Estudios Bejaranos.

Una novela sobre la infancia y la guerra

El viaje de los niños sin nombre narra la huida de una enfermera y seis niños rescatados de las ruinas de una ciudad bombardeada, en un recorrido por tierras ucranianas marcadas por la devastación.

A lo largo del relato aparecen personajes despojados de nombre, de hogar y de futuro, cuyas vidas muestran el impacto de una guerra que no comprenden. La novela aborda el sufrimiento de los inocentes, pero también la ternura, la amistad y el sacrificio en tiempos difíciles.

Trayectoria literaria de Yolanda Izard

Yolanda Izard Anaya, nacida en Béjar en 1959, es escritora, crítica literaria, correctora de estilo y fundadora de varios talleres de escritura creativa. Ha sido docente en la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid, ciudad en la que reside.

Entre sus obras destacan Paisajes para evitar la noche, La mirada atenta, Zambullidas, La hora del sosiego, Solo triste de oboe, La jaula de los sueños y los poemarios Lumbre y ceniza y Defunciones interiores.

Desde 2021 es miembro del Centro de Estudios Bejaranos.