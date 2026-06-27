Devoción y festejos taurinos, unidos en una conferencia celebrada en Béjar

El arqueólogo J. Francisco Fabián García ofreció en el Casino Obrero de Béjar una conferencia sobre la relación histórica entre las ermitas campestres y las plazas de toros en la provincia de Salamanca.

El acto, organizado por el Centro de Estudios Bejaranos (CEB), sirvió también para presentar el libro La tauromaquia rural ligada a las ermitas campestres de la provincia de Salamanca, escrito junto a Ascensión Cortés Salazar.

La obra ha sido galardonada por la Junta de Castilla y León con el primer Premio de Estudios e Investigación “La tauromaquia en Castilla y León”.

Un fenómeno presente en 17 enclaves salmantinos

Durante su intervención, Fabián repasó hasta 17 ejemplos de ermitas campestres salmantinas que cuentan con recintos fijos destinados a la celebración de festejos taurinos.

El investigador explicó que, en muchos casos, estos espacios convivieron con cosos efímeros construidos con tablones de madera o carros, levantados únicamente para la ocasión.

También señaló la posible relación de algunos enclaves con antiguos cultos prerromanos, piedras singulares, altares rupestres o yacimientos romanos, dentro de procesos de asimilación religiosa posteriores.

La plaza de toros del Castañar, protagonista en Béjar

La parte final de la conferencia estuvo dedicada a la plaza de toros del Castañar, construida en 1711 en piedra junto a la antigua ermita.

Fabián destacó que el coso bejarano mantiene continuidad festiva desde entonces, lo que lo convierte en la plaza de toros más antigua con uso festivo.

El investigador explicó que una de sus principales fuentes documentales ha sido el libro de cuentas de la Cofradía del Castañar, responsable de su construcción.

También analizó la representación gráfica más antigua del edificio: el cuadro Vista de Béjar, del pintor italiano Ventura Lirios, fechado hacia 1725, donde aparece la ciudad con una corrida de toros en la plaza del Castañar.

Contexto histórico del Castañar

La conferencia amplía el conocimiento sobre la relación entre religión, fiesta popular y patrimonio taurino en Béjar. Fabián recordó, además, que en Béjar también se celebraban festejos taurinos en la plaza Mayor, con tendidos de madera que se desmontaban una vez finalizada la fiesta, según recoge la documentación histórica.

El Centro de Estudios Bejaranos ha anunciado que próximamente pondrá la conferencia completa a disposición del público en su canal de YouTube.