Corrida de toros y novillada en la Feria Taurina de Candelario 2026

La Feria Taurina de Candelario 2026 ya tiene cartel. La villa serrana acogerá los días 25 y 26 de julio, a partir de las 19:00 horas, dos festejos taurinos enmarcados dentro del programa de las Fiestas de Candelario en honor a Santa Ana, que se desarrollarán en la localidad del 23 al 27 de julio.

El ciclo estará compuesto por una corrida concurso de ganaderías de Castilla y León y una novillada con picadores, ambas planteadas en formato de mano a mano.

Gran Corrida de Toros

La feria se abrirá el sábado 25 de julio con una corrida concurso en la que Sebastián Ritter y Alejandro Mora lidiarán toros de El Pilar, Adelaida Rodríguez, Valdellán y Cambronell Hermanos.

El festejo, con premio al mejor toro, se completará con Salvador Ruano como sobresaliente.

Novillada

El domingo 26 de julio será el turno de la novillada con picadores. Cristian González y Félix San Román lidiarán novillos de Monte La Ermita, con Héctor Roberto como sobresaliente.

Entradas y bonos

El bono general tendrá un precio de 45 euros y el bono para jubilados, de 40 euros. El bono de peñas, disponible solo en el Ayuntamiento hasta el 24 de julio, costará 35 euros.

Las entradas sueltas serán de 30 euros para la corrida y 20 euros para la novillada. Para menores de hasta 14 años, los precios serán de 15 euros para la corrida, 10 euros para la novillada y 20 euros para el bono infantil.

La venta anticipada se realizará en el Ayuntamiento de Candelario y en la Oficina de Turismo.