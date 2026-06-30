Candelario desvela el programa de sus fiestas de Santa Ana

El Ayuntamiento de Candelario ha hecho oficial la programación de las Fiestas de Santa Ana 2026, la gran cita festiva del verano en la localidad y una de las celebraciones más esperadas en la provincia. El programa se desarrollará del jueves 23 al lunes 27 de julio, con actividades musicales, propuestas infantiles, peñas, comidas populares, festejos taurinos y actos religiosos.

Las fiestas tienen como referencia central el domingo 26 de julio, festividad de Santa Ana, patrona de Candelario, jornada en la que se celebrarán la misa y la tradicional procesión por las calles de la localidad con los trajes típicos.

Cinco días de música y actividades populares

Las fiestas arrancarán el jueves 23 de julio con el pregón, previsto a las 20:30 horas. Después tendrá lugar la quedada de peñas, música de los años 80 y sesión de DJ desde la medianoche.

El viernes 24 estará dedicado a propuestas familiares y de convivencia, con parque acuático y fiesta de la espuma en el CEIP Neveros, paella popular en el Parque Municipal, pool party en la piscina municipal y verbena con La Huella en la plaza del Humilladero.

El sábado 25 incluirá charanga por el pueblo, disco infantil en el polideportivo municipal Las Eras, corrida de toros a las 19:00 horas y verbena con la Orquesta Princesa, seguida de discoteca móvil.

El día grande de las Fiestas de Santa Ana en Candelario

El domingo 26 de julio será el día grande de las fiestas patronales. La jornada comenzará a las 08:00 horas con la charanga La Escala por las calles del pueblo y continuará a las 12:00 horas con la misa en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y procesión por las calles de Candelario.

Por la tarde, a las 19:00 horas, se celebrará la gran novillada. La jornada se completará con el Día de los Abuelos, amenizado por el “Dúo Noches de Luna” en la plaza del Humilladero, y la macrodiscoteca Nuevo Origen a partir de las 23:30 horas.

Candelario cerrará las fiestas con juegos y parrillada

El programa concluirá el lunes 27 de julio con juegos gigantes de madera en el Parque Municipal, pensados para todas las edades, y una parrillada con tardeo a las 14:30 horas.

Los tickets para la paella popular y la parrillada podrán adquirirse en el Ayuntamiento de Candelario y en la Oficina de Turismo, según recoge el programa oficial difundido por el consistorio.