Candelario abre una nueva edición de ‘Históricos con Jazz’ en la provincia

La música volverá este verano a los conjuntos históricos de Salamanca con una nueva edición de "Históricos con Jazz", un ciclo cultural que combina patrimonio y música en directo en diferentes municipios de la provincia.

La programación, presentada por el diputado de Cultura, David Mingo, se desarrollará entre los meses de junio y octubre y tendrá una especial presencia en localidades del entorno de Béjar y la Sierra de Francia.

El ciclo arrancará el 27 de junio en Candelario con la actuación del Gwen Perry Quintet, encabezado por la cantante norteamericana. Ese mismo programa llegará a municipios como Montemayor del Río, Villanueva del Conde, Puente del Congosto, La Alberca, Miranda del Castañar y San Martín del Castañar.

Música y patrimonio en municipios históricos

‘Históricos con Jazz’ propone conciertos en enclaves patrimoniales singulares, reforzando la actividad cultural estival en municipios con una fuerte identidad histórica y turística.

Un cartel con artistas nacionales e internacionales

El programa incluye propuestas variadas dentro del jazz, con homenajes a figuras como Nina Simone o Frank Sinatra, además de artistas consolidados y nuevas voces del género.

También figuran en el cartel nombres como Rhythm Shakers, Lucy Wijnands, Ray Gelato & Enric Peidro Quintet, Chico Pérez y Victoria Mesonero, entre otros.

Programa Históricos con Jazz 2026