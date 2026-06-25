Candelario abre una nueva edición de ‘Históricos con Jazz’ en la provincia

La música volverá este verano a los conjuntos históricos de Salamanca con una nueva edición de "Históricos con Jazz", un ciclo cultural que combina patrimonio y música en directo en diferentes municipios de la provincia.
La programación, presentada por el diputado de Cultura, David Mingo, se desarrollará entre los meses de junio y octubre y tendrá una especial presencia en localidades del entorno de Béjar y la Sierra de Francia.
El ciclo arrancará el 27 de junio en Candelario con la actuación del Gwen Perry Quintet, encabezado por la cantante norteamericana. Ese mismo programa llegará a municipios como Montemayor del Río, Villanueva del Conde, Puente del Congosto, La Alberca, Miranda del Castañar y San Martín del Castañar.
Música y patrimonio en municipios históricos
‘Históricos con Jazz’ propone conciertos en enclaves patrimoniales singulares, reforzando la actividad cultural estival en municipios con una fuerte identidad histórica y turística.
Un cartel con artistas nacionales e internacionales
El programa incluye propuestas variadas dentro del jazz, con homenajes a figuras como Nina Simone o Frank Sinatra, además de artistas consolidados y nuevas voces del género.
También figuran en el cartel nombres como Rhythm Shakers, Lucy Wijnands, Ray Gelato & Enric Peidro Quintet, Chico Pérez y Victoria Mesonero, entre otros.
Programa Históricos con Jazz 2026
- 27 de junio | Candelario
- 18 de julio | Montemayor del Río
- 1 de agosto | Villanueva del Conde
- 7 de agosto | Puente del Congosto
- 28 de agosto | La Alberca
- 5 de septiembre | Miranda del Castañar
- 12 de octubre | San Martín del Castañar