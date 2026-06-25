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Candelario abre una nueva edición de ‘Históricos con Jazz’ en la provincia

El ciclo llevará conciertos de jazz a conjuntos históricos salmantinos entre junio y octubre, con especial presencia en entorno de Béjar y la Sierra de Francia.

Presentación de Históricos con Jazz en Salamanca con representantes y cartel del ciclo cultural
Presentación de la nueva edición de ‘Históricos con Jazz’ en la Diputación de Salamanca.
F. Blázquez
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La música volverá este verano a los conjuntos históricos de Salamanca con una nueva edición de "Históricos con Jazz", un ciclo cultural que combina patrimonio y música en directo en diferentes municipios de la provincia.

La programación, presentada por el diputado de Cultura, David Mingo, se desarrollará entre los meses de junio y octubre y tendrá una especial presencia en localidades del entorno de Béjar y la Sierra de Francia.

El ciclo arrancará el 27 de junio en Candelario con la actuación del Gwen Perry Quintet, encabezado por la cantante norteamericana. Ese mismo programa llegará a municipios como Montemayor del Río, Villanueva del Conde, Puente del Congosto, La Alberca, Miranda del Castañar y San Martín del Castañar.

Música y patrimonio en municipios históricos

‘Históricos con Jazz’ propone conciertos en enclaves patrimoniales singulares, reforzando la actividad cultural estival en municipios con una fuerte identidad histórica y turística.

Un cartel con artistas nacionales e internacionales

El programa incluye propuestas variadas dentro del jazz, con homenajes a figuras como Nina Simone o Frank Sinatra, además de artistas consolidados y nuevas voces del género.

También figuran en el cartel nombres como Rhythm Shakers, Lucy Wijnands, Ray Gelato & Enric Peidro Quintet, Chico Pérez y Victoria Mesonero, entre otros.

Programa Históricos con Jazz 2026

  • 27 de junio | Candelario
  • 18 de julio | Montemayor del Río
  • 1 de agosto | Villanueva del Conde
  • 7 de agosto | Puente del Congosto
  • 28 de agosto | La Alberca
  • 5 de septiembre | Miranda del Castañar
  • 12 de octubre | San Martín del Castañar

 

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