París de Noia actuará en Béjar el 4 de septiembre en las Fiestas 2026

La orquesta París de Noia actuará en Béjar el 4 de septiembre dentro de las Fiestas Patronales, en una de las citas musicales más esperadas de la programación prevista para 2026.

La formación gallega, una de las más reconocidas del circuito nacional de verbenas, regresará a la ciudad con su espectáculo París de Noia Show, una propuesta de gran formato que combina música en directo, escenografía, iluminación y una cuidada puesta en escena.

Su regreso supone uno de los primeros grandes nombres confirmados para las fiestas de Béjar, que cada año concentran buena parte de la actividad social, cultural y hostelera de la ciudad durante los días principales de celebración.

Uno de los platos fuertes de las Fiestas Patronales

París de Noia ya actuó anteriormente en Béjar con una notable respuesta de público, por lo que su vuelta se perfila como uno de los grandes atractivos del apartado musical. La programación completa de las Fiestas de Béjar 2026 todavía deberá concretarse.

La fecha de la actuación figura ya en el expediente municipal, que reserva una jornada para el espectáculo. El contrato asciende a 31.500 euros más IVA, con un importe total de 38.115 euros.