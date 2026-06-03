Béjar ultima los preparativos del Corpus Christi 2026 con más alfombras que nunca

Béjar tiene ya todo preparado para celebrar el Corpus Christi de Béjar en su edición de 2026, una de las citas más representativas de la ciudad y declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La programación reunirá actos religiosos, actividades culturales, mercado histórico, conciertos y la tradicional elaboración de alfombras de sal, que este año contará con una participación especialmente destacada.

Mercado, alfombras y procesión del Corpus

El Mercado de las Tres Culturas abrirá en la Plaza Mayor desde la tarde del viernes 5 de junio hasta el domingo 7, con talleres, espectáculos, pasacalles, juegos infantiles y actividades para todos los públicos.

La jornada central será el domingo 7 de junio, con la vestimenta de los Hombres de Musgo en el Convento de San Francisco desde las 8:00 horas, la misa solemne en Santa María la Mayor y la posterior procesión por las calles de la ciudad.

Más allá de los actos centrales del fin de semana, la programación continuará durante la tradicional Octava del Corpus, que volverá a convertir el Teatro Cervantes en uno de los principales escenarios culturales de la ciudad. El ciclo reunirá propuestas de música folk, coral y de inspiración intercultural, además de una actuación solidaria de la Escuela Municipal de Música y Danza José Lidón.

Puedes consultar la programación principal y los horarios de las diferentes actividades en Corpus Christi Béjar 2026 y Mercado de las Tres Culturas 2026.

Llamamiento a voluntarios para las alfombras de sal

El Ayuntamiento y distintas entidades locales han pedido colaboración ciudadana para ayudar en la elaboración de las alfombras.

El Consistorio ha habilitado el teléfono 923 40 30 05 y el correo infoturismo@aytobejar.com para quienes quieran participar.

La Cofradía de la Santa Vera Cruz también ha convocado voluntarios los días viernes 5 y sábado 6 de junio, desde las 9:00 horas, en el Atrio de San Juan.

A este llamamiento se suma también Cáritas Interparroquial de Béjar, que ya anunció la elaboración de la alfombra de sal más grande de su historia con motivo de la solemnidad del Corpus Christi. La entidad ha animado a los vecinos a participar en una iniciativa que busca unir fe, arte y comunidad, además de contribuir al engalanamiento de las calles para la procesión.