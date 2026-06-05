La Banda Municipal de Béjar deja en el aire su futuro

La Banda Municipal de Música de Béjar ha comunicado este viernes su decisión de no participar en los actos programados con motivo del Corpus Christi, una medida que atribuye a la complicada situación laboral de su director y a la ausencia de soluciones que permitan garantizar la continuidad y estabilidad de la agrupación.

A través de un comunicado difundido por la propia banda, sus integrantes explican que, tras analizar la situación junto a sus representantes en el Ayuntamiento de Béjar, han decidido dar por finalizada, al menos por el momento, la temporada 2026.

Falta de garantías para mantener la actividad

Según recoge el comunicado, la decisión no responde a una falta de voluntad por parte de los músicos, sino a unas circunstancias que consideran incompatibles con el desarrollo normal de la actividad de la agrupación.

Los integrantes de la banda señalan que actualmente no existen las garantías mínimas necesarias para mantener un proyecto cultural de estas características, por lo que consideran inviable continuar con los ensayos y actuaciones programadas.

La ausencia de la formación en los actos del Corpus Christi de Béjar supone además una baja significativa en una de las celebraciones religiosas y culturales más destacadas del calendario local.

Un futuro incierto para la agrupación

La Banda Municipal reconoce que, a día de hoy, desconoce cuál será su futuro y si podrá retomar su actividad durante el año 2026.

En el comunicado se indica que cualquier posible regreso dependerá de que se encuentren soluciones que permitan regularizar la situación actual y establecer un marco de estabilidad tanto para la dirección de la banda como para el conjunto de la agrupación.

Confianza en alcanzar un acuerdo

Pese a la suspensión de la actividad, los músicos muestran su confianza en que pueda alcanzarse una solución satisfactoria para todas las partes implicadas.

La agrupación concluye su mensaje agradeciendo el apoyo, la comprensión y el cariño recibido por parte de la ciudadanía durante estos años, al tiempo que expresa su deseo de que la música vuelva a ocupar el lugar que merece dentro de la vida cultural de Béjar.