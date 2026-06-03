Cáritas Interparroquial de Béjar renueva su convenio con el Ayuntamiento

Cáritas Interparroquial de Béjar y el Ayuntamiento de Béjar han renovado un año más su convenio de colaboración, un acuerdo que permitirá a la entidad continuar desarrollando sus programas de atención y acompañamiento a las personas en situación de vulnerabilidad en la ciudad.

La aportación municipal asciende a 25.000 euros, una cantidad que desde la organización consideran fundamental para mantener y reforzar su labor social. La entidad ha agradecido el respaldo institucional recibido, destacando que esta colaboración representa no solo una ayuda económica, sino también una muestra de confianza y compromiso con quienes atraviesan situaciones difíciles.

El convenio garantiza la continuidad de los programas sociales

Desde Cáritas Interparroquial de Béjar han subrayado que el acuerdo permitirá seguir prestando apoyo a numerosas familias y personas que requieren acompañamiento, orientación y asistencia en distintos ámbitos.

La organización ha trasladado su agradecimiento al Ayuntamiento de Béjar y a todas las personas que contribuyen a hacer posible esta colaboración, destacando la importancia de la cooperación entre instituciones y entidades sociales para dar respuesta a las necesidades existentes en la ciudad.

Reconocimiento a Manuel Bruno por 25 años de servicio

Durante el encuentro también hubo espacio para el reconocimiento. La entidad quiso agradecer la labor desarrollada durante 25 años por D. Manuel Bruno, cuya dedicación y compromiso han estado estrechamente vinculados a la trayectoria de Cáritas en Béjar.

Según destacó la organización, su trabajo ha dejado una huella significativa tanto dentro de la entidad como en la sociedad bejarana.

Nuevo organigrama y nueva etapa en Cáritas Interparroquial de Béjar

La reunión sirvió además para presentar el nuevo organigrama de la entidad, encabezada por el presidente Iván Sanz Torres, junto a los párrocos Roberto Hernández y Antonio María Cabrera, así como los seglares Javier Nevado y Concepción García. Asimismo, la Comisión Gestora ha designado a Mariángeles Comendador como coordinadora de Cáritas Interparroquial de Béjar.

Desde la entidad afrontan esta nueva etapa con el objetivo de seguir mejorando y optimizando los servicios que prestan a las personas que más apoyo necesitan.

La mayor alfombra de sal del Corpus Christi en Béjar

Otro de los anuncios realizados por Cáritas fue la organización de la que será la alfombra de sal más grande de su historia con motivo de la celebración del Corpus Christi.

La entidad ha hecho un llamamiento a la participación de los vecinos para colaborar en la elaboración de esta tradicional decoración efímera, una de las expresiones más representativas de la festividad religiosa.

El objetivo es que la ciudadanía contribuya a engalanar las calles de Béjar y participe en una celebración que combina tradición, arte y participación comunitaria.