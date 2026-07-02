Cáritas Béjar refuerza su labor social tras la Campaña del Día de Caridad

Cáritas Interparroquial de Béjar ha hecho balance de la Campaña del Día de Caridad, celebrada con motivo del Corpus Christi Béjar, en la que ha recaudado 4.339,67 euros.

La entidad destinará esta cantidad a apoyar la labor que desarrolla en favor de personas y familias en situación de vulnerabilidad en Béjar y su entorno.

Desde Cáritas han agradecido la respuesta de la ciudadanía, así como la colaboración de voluntarios, usuarios, socios, trabajadores, parroquias, sacerdotes y entidades que han contribuido a la campaña.

Campaña de prevención ante las olas de calor en Béjar

Junto a este balance solidario, Cáritas Interparroquial de Béjar h apuesto en marcha desde el pasado lunes 29 de junio una acción informativa en colaboración con el Consejo de Salud para prevenir los efectos de las altas temperaturas.

La iniciativa consiste en entregar una carta con recomendaciones junto a las comidas del servicio de catering que Cáritas distribuye diariamente, especialmente dirigida a las personas mayores, uno de los colectivos más vulnerables ante los episodios de calor intenso.

La carta recuerda la importancia de beber agua con frecuencia, evitar bebidas alcohólicas, moderar el consumo de café y refrescos azucarados, y permanecer en lugares frescos durante las horas centrales del día, entre las 12:00 y las 19:00 horas.

También se aconseja utilizar ropa ligera, protegerse del sol, mantener la vivienda fresca y consumir comidas ligeras, frutas y verduras.

Cáritas y el Consejo de Salud piden además estar atentos a síntomas como mareos, dolor de cabeza, debilidad, náuseas, somnolencia excesiva o confusión, y solicitar ayuda médica si fuera necesario.