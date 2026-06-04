Tres citas con la Coral de Béjar durante el Corpus Christi

La Coral de Béjar tiene prevista una agenda cargada de actividad con motivo de las Fiestas del Corpus Christi. La agrupación vocal participará en tres actos a lo largo de tres días consecutivos, bajo la dirección de Pedro Cañones Garzón y Víctor Grande Escudero.

El domingo día 7, la Coral actuará durante la procesión del Corpus desde la Plazuela del Solano, con Pedro Cañones Garzón al frente.

El lunes día 8, Víctor Grande Escudero dirigirá a la agrupación en la Santa Misa que se celebrará a las 20 horas en la Parroquia de El Salvador.

El martes día 9, la Coral cerrará su participación en el Corpus con un concierto de la Octava de Corpus en el Teatro Cervantes, a las 20:30 horas, de nuevo bajo la dirección de Pedro Cañones Garzón.