Béjar celebra el Corpus Christi con los Hombres de Musgo como protagonistas

Béjar celebró este domingo, 7 de junio, la jornada central del Corpus Christi, una de las citas más emblemáticas del calendario festivo de la ciudad y Fiesta de Interés Turístico Internacional. El buen tiempo acompañó durante todo el fin de semana y favoreció un gran ambiente en las calles.

El ritual de vestir a los Hombres de Musgo

La mañana arrancó en el Convento de San Francisco con uno de los momentos más esperados de toda la festividad: el proceso de vestimenta de los seis Hombres de Musgo. Se trata de un ritual minucioso que requiere de varias horas de trabajo y en el que los protagonistas se recubren de pies a cabeza con musgo natural, conformando unos trajes que pueden llegar a pesar hasta 20 kilos. El acto congregó, como cada año, a vecinos, visitantes y fotógrafos que no querían perderse la transformación.

Este año, el honor de encarnar a los Hombres de Musgo recayó en Mario Sánchez García, Cristian Sánchez Belloso, Roberto Martín González, Mariano García Marín, Alberto García García y Jaime García García.

Una vez listos, las seis figuras descendieron hacia la Plaza Mayor, donde la Corporación Municipal los recibió para incorporarse juntos a la comitiva y dirigirse hasta la Plaza de San Juan Bosco, punto de encuentro con la procesión del Corpus.

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Un recorrido engalanado de alfombras de sal

La procesión partió de la iglesia de Santa María la Mayor y discurrió por las calles del casco histórico, previamente cubiertas con tomillos y alfombras de sal de colores, altares y elementos decorativos elaborados con gran esmero por cofradías, colegios y colectivos de la ciudad. Cáritas, la Hermandad de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de las Angustias, la Cofradía de la Santa Vera Cruz, el Colegio Nuestra Señora del Castañar, las Salesianas, el propio Ayuntamiento de Béjar y colectivos de la comunidad latina entre otros, fueron algunos de los grupos que participaron en la decoración del itinerario, convirtiendo las calles en un espectáculo de color y dedicación colectiva.

El recorrido discurrió por la Plaza de San Juan Bosco, Rodríguez Vidal, Plaza Mayor —donde la Seráfica Hermandad del Divino Salvador en su Pasión y Nuestra Madre Dolorosa había dispuesto su altar—, Plaza de la Piedad, Plazuela de Martín Mateos —con el altar de la Hermandad de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de las Angustias—, Mayor de Pardiñas, Mayor de Sánchez Ocaña, Mayor de Reinoso, Puerta de Ávila, Atrio de San Juan —donde la Cofradía de la Santa Vera Cruz había levantado su altar—, Mateo Hernández, Olleros, Plazuela de Martín Mateos, Plaza de la Piedad, Las Armas y, de nuevo, la Plaza Mayor.

La rendición de banderas, broche final

La procesión concluyó en la Plaza Mayor con la tradicional rendición de banderas, uno de los actos más solemnes y simbólicos del Corpus bejarano, que cerró una mañana marcada por la devoción, la participación ciudadana y el cuidado de una tradición viva.

La comitiva contó con la presencia de autoridades locales y representantes institucionales, entre ellos el consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, el procurador Raúl Hernández y la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López.

Ocho siglos de historia en las calles

El Corpus de Béjar entrelaza la celebración religiosa con una de las leyendas más singulares de Castilla y León. Según la tradición, los hechos que dan origen a los Hombres de Musgo ocurrieron el 17 de junio de 1208, festividad de Santa Marina, cuando un grupo de cristianos se cubrió el cuerpo entero de musgo para camuflarse y reconquistar la ciudad que estaba en manos musulmanas. Los guardias, asustados ante aquellas extrañas criaturas, huyeron por la puerta que desde entonces se conoce como la Puerta de la Traición. La leyenda quedó vinculada a la procesión del Corpus a partir del siglo XIV.

Esta singularidad convierte al Corpus bejarano en una de las fiestas más reconocibles de la región y en un atractivo cultural y turístico de primer orden, reconocido como Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 2019.

La Octava del Corpus, hasta el 14 de junio

La celebración no termina con el domingo. El Teatro Cervantes acoge esta semana la Octava del Corpus Christi, una programación cultural con entrada gratuita hasta completar aforo que se extiende hasta el 14 de junio. El lunes 8, Carlos Soto abre la serie con su espectáculo Barrio Mudéjar; el martes 9 actuará la Coral de Béjar; el miércoles 10, Kabayla Zingary ofrecerá su propuesta Tres Culturas; el jueves 11 será el turno de Mora y Majuelo; y el viernes 13, el grupo de folk Entavía pondrá la nota final. El ciclo se cerrará el domingo 14 con el ballet Alicia en el país de las maravillas, a cargo de la Escuela Municipal de Música y Danza José Lidón, en un espectáculo de carácter benéfico con entrada a 2 euros.