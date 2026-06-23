Béjar mantiene, por el momento, la hoguera de San Juan

La tradicional hoguera de San Juan de Béjar se celebrará, por el momento, tal y como estaba previsto. Así lo ha confirmado la Asociación de Vecinos de San Juan a i-bejar alrededor de las 15:30 horas de este martes, después de mantener contactos con el Servicio de Bomberos para evaluar la situación derivada de la ampliación de la alerta por riesgo de incendios forestales decretada por la Junta de Castilla y León.

La asociación ha explicado a este medio que, tras las conversaciones mantenidas con los bomberos, se aplicarán medidas preventivas más estrictas que en ediciones anteriores. Entre ellas, se refrescará previamente el entorno de la hoguera y se controlará el fuego desde el primer momento para limitar la altura de las llamas, con el objetivo de minimizar cualquier riesgo.

No obstante, los organizadores precisan que la celebración continúa supeditada a la evolución de las condiciones meteorológicas durante las próximas horas, especialmente en lo referente a la temperatura y la intensidad del viento.

La ampliación de la alerta hacía prever la suspensión de la hoguera

La confirmación de la Asociación de Vecinos de San Juan llega después de que la Junta de Castilla y León anunciara este martes la ampliación de la situación de alerta por riesgo de incendios forestales, una decisión que llevó a pensar que la tradicional hoguera podría suspenderse, como está ocurriendo en otras localidades de la comunidad.

La Consejería de Medio Ambiente y Energía ha prorrogado la situación de alerta debido a la previsión de altas temperaturas, fuertes rachas de viento, baja humedad relativa y posibilidad de tormentas, unas condiciones que incrementan notablemente el riesgo de incendios forestales.

Aunque las restricciones establecidas afectan principalmente a los montes y a la franja de protección de 400 metros que los rodea, la comunicación de la Junta ha motivado la revisión de numerosos actos relacionados con el uso del fuego durante la noche de San Juan.

En el caso de Béjar, la Asociación de Vecinos de San Juan ha optado por mantener la hoguera tras consultar con los bomberos y reforzar las medidas preventivas previstas. No obstante, la organización insiste en que la celebración seguirá condicionada a la evolución de la temperatura y, especialmente, del viento durante las últimas horas de la jornada.