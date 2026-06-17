Béjar acoge este sábado el traslado de las reliquias de la Venerable Aurora Calvo a San Juan Bautista

La ciudad de Béjar será escenario este próximo sábado 20 de junio de un acontecimiento especialmente significativo para la comunidad católica y para el proceso de beatificación de la Venerable Aurora Calvo Hernández-Agero. Ese día tendrá lugar el traslado de sus reliquias desde su actual sepultura hasta la iglesia parroquial de San Juan Bautista, en una ceremonia prevista para las 18:00 horas.

El acto llegará después de la exhumación de sus restos, una intervención que se desarrollará durante la mañana y que reviste un carácter extraordinario, ya que será la primera apertura de su féretro en 87 años.

Un proceso supervisado por una comisión eclesiástica

La exhumación se realizará bajo estrictas normas establecidas por la Iglesia y únicamente podrán participar las personas expresamente designadas por el Obispado de Plasencia, que actuarán bajo juramento.

El decreto firmado por el obispo de Plasencia, Monseñor Ernesto Jesús Brotóns, designa como integrantes del tribunal encargado del proceso a:

Don Antonio Cano Valleros, delegado episcopal.

Don Roberto Hernández Castaño, promotor de Justicia.

Don Antonio María Cabrera Herrera, notario eclesiástico.

Don Guillermo Gómez Ciurana, vicepostulador de la causa.

Además, participarán diversos especialistas encargados de documentar el estado de la sepultura y de los restos mortales. Entre ellos se encuentra el doctor Vicente Herrero Hidalgo, especialista en Medicina Legal y Forense, que actuará como forense antropólogo.

También han sido designadas como secretarias Rosa María Rodríguez y María de los Ángeles López, además del responsable de la documentación oficial del proceso.

Su labor será certificar el estado de la tumba y preparar los restos para su posterior traslado al templo parroquial.

Un nuevo paso hacia la beatificación

El traslado de las reliquias constituye uno de los hitos más relevantes dentro de la causa de beatificación de Aurora Calvo.

Una vez completado este procedimiento, el proceso continuará con la recopilación y estudio de posibles milagros atribuidos a su intercesión. Tras el reconocimiento por parte de la Santa Sede de sus virtudes heroicas, el siguiente paso necesario para la beatificación será la validación de un milagro.

Aurora Calvo, una figura destacada de la espiritualidad bejarana

Aurora Calvo Hernández-Agero nació en Béjar el 9 de diciembre de 1901, en el seno de una familia vinculada a la industria textil.

Desde muy joven destacó por su profunda religiosidad, su dedicación a las personas más necesitadas y su vocación espiritual. Aunque deseó ingresar en una congregación religiosa, renunció a ello para cuidar de su madre.

A lo largo de su vida desarrolló una intensa actividad catequética y espiritual. Sus cartas reflejan una profunda vida interior y una constante preocupación por los más vulnerables. Durante sus últimos años afrontó importantes sufrimientos físicos y morales, que interpretó como parte de su entrega religiosa.

Falleció en Béjar el 22 de noviembre de 1933, víctima de una bronconeumonía, cuando aún no había cumplido los 32 años.

Su figura destacó especialmente por su misticismo y por su labor evangelizadora. En una época marcada por las dificultades para la Iglesia, llegó a coordinar alrededor de 225 catequesis en Béjar y su comarca, orientadas a la formación de niños y jóvenes.

Declarada Venerable por el Papa Francisco en 2022

La causa de beatificación de Aurora Calvo dio un paso decisivo en abril de 2022, cuando el Papa Francisco autorizó el decreto por el que se reconocían sus virtudes heroicas y era declarada oficialmente Venerable.

La causa había sido iniciada en Puerto Rico en 1985 y fue retomada por la Diócesis de Plasencia en 2016. Desde entonces, los trabajos de investigación y documentación han permitido avanzar hasta la situación actual.

Este reconocimiento acercó a la bejarana a los altares y reforzó el interés por su figura tanto dentro como fuera de la comarca.

Un museo para preservar su legado

El creciente interés por la vida y obra de Aurora Calvo llevó a la apertura, en julio de 2025, del museo dedicado a la Venerable en la calle Mayor, número 50 de Béjar.

El espacio reúne numerosos objetos personales y recuerdos vinculados a su vida. Entre las piezas más destacadas se encuentra la reconstrucción de la habitación donde falleció, conservando la cama original, los muebles y otros elementos que su familia mantuvo durante décadas.

Los visitantes también pueden contemplar libros de formación religiosa, objetos de devoción, fotografías originales, prendas personales y diversos documentos relacionados con su trayectoria espiritual.

Además, la divulgación de su figura se ha reforzado en los últimos años mediante publicaciones, materiales didácticos para jóvenes, un cómic biográfico y diversas producciones audiovisuales impulsadas desde la comisión encargada de la causa.

Un acontecimiento de relevancia para Béjar

El traslado de las reliquias supone un nuevo capítulo en la historia de una de las figuras religiosas más relevantes de Béjar durante el siglo XX. La ceremonia de este sábado reunirá a fieles, vecinos y representantes eclesiásticos en un acto que marca un avance significativo dentro del proceso que podría culminar con su beatificación.