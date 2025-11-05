Béjar conmemora el 92 aniversario de la muerte de Aurora Calvo

Béjar se prepara para conmemorar el 92 aniversario del fallecimiento de Aurora Calvo, figura ilustre y profundamente venerada en la ciudad, declarada Venerable por el Papa Francisco en 2022. La conmemoración, que se desarrollará entre el 18 y el 22 de noviembre, incluirá un programa de actividades religiosas y divulgativas organizadas en distintas parroquias bejaranas.

La iniciativa parte del sacerdote diocesano Guillermo Gómez Ciurana, vicepostulador de la causa de beatificación, quien propuso a los sacerdotes de la unidad pastoral de Béjar organizar este año una conmemoración especial para dar a conocer la figura de Aurora Calvo, destacando su faceta mística y apostólica, así como su compromiso como joven bejarana sensible a las necesidades de los más desfavorecidos. El objetivo es acercar a la ciudadanía la dimensión espiritual, humana y social de esta bejarana ejemplar.

El ciclo comenzará el martes 18 en la Iglesia del Salvador con una charla introductoria titulada ¿Quién es la ilustre bejarana Aurora?, seguida de adoración eucarística, bendición sacramental y una misa dedicada a las familias de Béjar.

Durante los días sucesivos, las iglesias de San Juan Bautista, El Pilar y San José, y Santa María la Mayor acogerán distintas charlas temáticas centradas en aspectos clave de la vida y espiritualidad de Aurora Calvo, como su método de adoración ante la Eucaristía, su labor como catequista o los fenómenos místicos que experimentó. Cada jornada incluirá también momentos de oración y eucaristía dedicados a diferentes colectivos como enfermos, catequistas, religiosas o cofradías.

El sábado 22, fecha exacta del aniversario de su fallecimiento, los actos culminarán con una emotiva ofrenda floral en el Cementerio de San Miguel, donde se leerá la narración de su muerte como preparación para la futura exhumación de sus restos. Esa misma tarde, en la Iglesia de San Juan Bautista, se celebrará una charla sobre el proceso oficial de la Iglesia para reconocer la santidad, cerrando la jornada con una misa de víspera dominical.

Aurora Calvo es recordada en Béjar no solo por su intensa vida espiritual, sino también por su compromiso con la formación religiosa y su entrega a los más necesitados. Su proceso de beatificación avanza tras el reconocimiento de sus virtudes heroicas por parte del Vaticano, como recogió i-bejar.com en la noticia El Papa nombra Venerable a la bejarana Aurora Calvo en abril de 2022.

Programa actos en honor a Aurora Calvo en Béjar

Martes 18 de noviembre – Iglesia del Salvador

18:00 h: Charla: ¿Quién es la ilustre bejarana Aurora?

18:30 h: Adoración Eucarística y Bendición Sacramental

19:00 h: Misa por los bejaranos y por las familias

Miércoles 19 de noviembre – Iglesia de San Juan Bautista

12:00 h: Charla: Método de adoración de Aurora ante la Eucaristía

12:30 h: Adoración Eucarística y Bendición Sacramental

13:00 h: Misa por los enfermos de la Diócesis

Jueves 20 de noviembre – Iglesia de El Pilar y San José

17:00 h: Charla: Aurora catequista y formadora de catequistas

17:30 h: Adoración Eucarística y Bendición Sacramental

18:00 h: Misa por las religiosas y los catequistas

Viernes 21 de noviembre – Iglesia de Santa María la Mayor

18:00 h: Charla: Fenómenos místicos experimentados por Aurora

18:30 h: Adoración Eucarística y Bendición Sacramental

19:00 h: Misa por las cofradías y hermandades

Sábado 22 de noviembre – 92 aniversario de su fallecimiento