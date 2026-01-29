San Juan urge a actuar ante el deterioro del casco antiguo de Béjar

La Asociación Sociocultural San Juan ha registrado una petición formal en el Ayuntamiento de Béjar ante el preocupante deterioro de varios inmuebles del Conjunto Histórico de la ciudad. La iniciativa solicita la implicación del Consistorio, la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Cultura para poner en marcha un plan de rehabilitación integral de la zona.

El casco antiguo de Béjar está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) bajo la categoría de Conjunto Histórico y es el Ayuntamiento quien gestiona esta área mediante un Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico, cuyo objetivo es garantizar su conservación. No obstante, la falta de actuaciones efectivas ha generado una creciente indignación vecinal.

En los últimos meses, el barrio de San Juan ha sufrido tres derrumbes parciales de edificaciones, denuncian desde la asociación. Lamentan que “nadie ha hecho nada”, a pesar de haber trasladado reiteradamente su preocupación tanto al gobierno municipal saliente como al actual.

Afortunadamente, no se han producido daños personales, aunque el riesgo estructural es evidente en varias construcciones. La entidad vecinal lleva tiempo denunciando esta situación también a través de sus redes sociales, donde ha difundido imágenes del deterioro y advertido con contundencia: “¡El Conjunto histórico se cae y aquí nadie actúa!”. Este mensaje, ampliamente compartido en Instagram, refleja el sentimiento de abandono que muchos vecinos comparten.

Desde la asociación alertan de que esta situación está agravando la despoblación y provocando una pérdida del tejido comercial en el centro histórico de Béjar. Tras el derrumbe registrado el pasado 28 de enero, la plataforma considera que ha llegado el momento de actuar y exige a las administraciones respuestas claras y medidas efectivas.

Campaña de identificación de inmuebles en ruina

Con el objetivo de ampliar la detección de edificios en mal estado, la asociación ha puesto en marcha una campaña de colaboración vecinal. Invitan a los ciudadanos a enviar información sobre inmuebles en riesgo al correo electrónico asc.sanjuan.bejar@gmail.com, con el asunto “RUINA”, incluyendo la dirección y fotografías del edificio afectado.

Desde San Juan esperan que la acción conjunta entre vecinos, Ayuntamiento, Junta y Gobierno central permita frenar el deterioro progresivo del Conjunto Histórico y revitalizar una de las zonas más representativas y con mayor valor patrimonial de Béjar.

Las cinco medidas urgentes que propone la asociación

La Asociación San Juan plantea cinco medidas concretas para revertir la situación del Conjunto Histórico: