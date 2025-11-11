Béjar acomete numerosas obras de mejora urbana y anuncia nuevas actuaciones

El alcalde de Béjar, Antonio Cámara, junto al concejal de Obras, Luis Hernández Téllez, ofreció una rueda de prensa para detallar las intervenciones urbanas que actualmente se ejecutan en la ciudad, así como las próximas actuaciones previstas. Las obras forman parte en su mayoría de los Planes Provinciales de la Diputación de Salamanca, con financiación compartida entre la institución provincial y el Ayuntamiento.

Entre las obras en curso destaca la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento y la mejora de la pavimentación de la calle Olivillas. Esta vía, con una orografía compleja y conducciones en mal estado, ya ha visto superada su zona más inclinada. Actualmente se trabaja en el tramo de acceso al colegio, con previsión de asfaltado total desde Ronda de Viriato hasta la calle Colón. El importe asciende a 295.792,35 euros, de los cuales el 90 % los aporta la Diputación.

También continúa la actuación en el atrio de San Juan, donde se renuevan redes y se colocan bordillos del nuevo acerado. La aparición de restos óseos ha ralentizado los trabajos, al requerir una intervención arqueológica especializada. A esta obra se suma la mejora de la iluminación monumental del templo, con un presupuesto total de 271.313,64 euros.

La rehabilitación del museo Mateo Hernández ya ha finalizado, a la espera de conexión eléctrica para verificar las nuevas instalaciones. Se han solventado problemas de filtraciones, mejorado el aislamiento, incorporado climatización eficiente y reorganizado los espacios, además de instalarse un sistema fotovoltaico que reducirá el consumo energético a casi cero. Esta actuación ha contado con una inversión de 415.479,39 euros, financiada por el Ministerio de Transportes.

En otro punto patrimonial, se trabaja en la reconstrucción de un muro anexo a la muralla, con el objetivo de mejorar su estabilidad y resolver problemas de drenaje que provocaron su derrumbe. Esta intervención, costeada con fondos municipales, supone 15.730 euros.

En el ámbito deportivo, se ha finalizado la sustitución de luminarias en las pistas de tenis y pádel de La Cerrallana. Las antiguas luces han sido reemplazadas por tecnología LED, reduciendo el número de proyectores. Además, se han instalado nuevos báculos y cimentaciones. La obra civil costó 23.721,15 euros y las luminarias, 30.973 euros, con financiación mixta del Ayuntamiento y la Diputación a través del POE.

También se ha actuado en la calle de Los Castaños, donde se han reemplazado 150 metros lineales de canalización para evitar inundaciones. La inversión alcanza los 41.676,72 euros.

En la pedanía de Valdesangil, el Bar Municipal está siendo reformado tanto en su interior como en el exterior. Se mejorará la accesibilidad, se renovarán instalaciones y acabados, y se han realizado trabajos de pintura y reparación exterior. Se prevé su finalización a principios de diciembre, con una inversión de 38.890 euros.

Por otro lado, se están renovando las canalizaciones en la Travesía de la Cruz, tras un reventón ocurrido durante el puente del Pilar. Con una inversión estimada de 25.000 euros, se busca una solución definitiva a los problemas de humedades en la zona.

En las pistas de González Macías se ha iniciado el vallado perimetral para separar el recinto deportivo del parque infantil. También se instalará iluminación para facilitar su uso durante el invierno.

Próximas actuaciones

Entre las obras que están en fase de licitación o previstas para 2026, destacan:

La mejora de viales en la zona de La Cerrallana, con una inversión de 154.311,65 euros, financiada por la Junta de Castilla y León a través del Fondo de Cooperación. Se ampliarán los acerados y se construirá una rotonda.

La renovación de canalizaciones y pavimentación en la plaza de Leandro Cascón, que contará con trabajadores municipales. El presupuesto es de 85.636,15 euros y buscará eliminar humedades en bajos de edificios.

La calle Primero de Mayo afrontará una primera fase de renovación, entre la travesía de Leandro Cascón y el edificio de la UNED. Se sustituirán redes de saneamiento y se renovarán aceras. El coste previsto es de 138.581,65 euros, con fondos propios.

Finalmente, el esperado plan de humanización de la N-630 se encuentra en fase de proyecto definitivo tras el periodo de alegaciones. Las obras, financiadas por el Ministerio de Transportes con un importe de 2.160.958,81 euros, comenzarán en 2026 y afectarán al tramo desde Palomares hasta el Parque Municipal. Una vez concluidas, el Ayuntamiento asumirá la gestión de toda la travesía, salvo el Puente Nuevo.

Con estas intervenciones, el equipo de gobierno reitera su apuesta por la mejora urbana integral de Béjar, combinando la renovación de infraestructuras, la puesta en valor del patrimonio y la modernización de espacios públicos.