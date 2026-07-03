"Vivir El Bosque" arranca mañana en Béjar con cinco conciertos en julio

Vivir El Bosque 2026 arranca mañana, sábado 4 de julio, en El Bosque de Béjar, con una propuesta que une música en directo, patrimonio y noches de verano en uno de los espacios más singulares de la ciudad. El ciclo celebrará cinco conciertos durante el mes de julio en un entorno histórico de referencia.

La primera cita estará protagonizada por el barítono Luis Santana y el pianista Víctor Carbajo, que presentarán el espectáculo Lorca & Falla, una propuesta que combina música, poesía y tradición española en torno a Federico García Lorca y Manuel de Falla.

Cinco conciertos en un entorno patrimonial único

El ciclo nace con la intención de convertir El Bosque en un escenario musical al aire libre, con formato reducido y una programación diversa que reúne canción de autor, flamenco, música urbana, pop y tributos acústicos.

La programación prevista dentro de Vivir El Bosque es la siguiente:

4 de julio: Luis Santana & Víctor Carbajo — Lorca & Falla

Luis Santana & Víctor Carbajo — Lorca & Falla 17 de julio: Lemus — Berrako

Lemus — Berrako 18 de julio: Rolling in the Dream — Tributo acústico a Adele

Rolling in the Dream — Tributo acústico a Adele 24 de julio: Carmesí

Carmesí 31 de julio: La Flamenquería — Flamankeando

Todos los conciertos comenzarán a las 21:30 horas, salvo el del 31 de julio, que arrancará a las 20:00 horas.

Entradas y abonos

La entrada individual tiene un precio de 8 euros, mientras que el abono para los cinco conciertos cuesta 30 euros.

Las entradas pueden adquirirse en entradas.pellizco.es y también en la taquilla de El Bosque los días de concierto.