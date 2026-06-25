Béjar volverá a ser capital europea del blues los días 10 y 11 de julio

La ciudad de Béjar volverá a convertirse los próximos 10 y 11 de julio en uno de los grandes escenarios internacionales del blues con la celebración de la XXVII edición del Blues Béjar Festival, una cita consolidada dentro del circuito musical europeo.

La nueva edición reunirá en la Plaza de Toros de El Castañar a artistas de referencia del blues, el soul y el rhythm & blues, con un cartel que combina figuras consagradas y nuevas voces del panorama internacional.

El viernes 10 de julio actuarán Elliott Murphy, Eric Sardinas, Big Daddy Wilson y Doghouse Sam & His Magnatones.

El sábado 11 de julio será el turno de Shakura S’Aida, Jackie Venson, Kevin “Sonny” Gullage, Toni Green & Vasti Jackson y The Mississippi Explosion.

Actividades paralelas en Béjar y Candelario

Además de los conciertos principales, el festival mantendrá su programación cultural paralela. El domingo, la música se trasladará a Candelario, con el tradicional vermut en la Plaza del Solano, amenizado por Joe & The Jackpots, y actuaciones posteriores de Forty Four Soul y Nat Simons en el Parque Municipal.

La programación incluirá también un ciclo de jazz del 14 de julio al 1 de agosto, proyecciones de cine sobre blues y un taller musical inclusivo con la participación de entidades sociales como ASPRODES, CRAPDI y Cáritas.

Los abonos y entradas para el Blues Béjar Festival 2026 ya están disponibles a través de Enterticket. También podrán adquirirse en puntos de venta físicos de Béjar, Salamanca, Cáceres, Plasencia, Hervás y Valladolid.