El Abejarock confirma los horarios de su próxima edición en Béjar

A menos de un mes para su celebración, el AbejaRock 2026 continúa desvelando los últimos detalles de una edición que volverá a convertir a Béjar en uno de los puntos de encuentro del rock nacional. La organización ha hecho públicos los horarios oficiales de los conciertos, permitiendo a los asistentes planificar un festival que reunirá durante dos jornadas a trece bandas en el recinto ferial de la ciudad.

El festival, que celebrará su decimosexta edición los días 31 de julio y 1 de agosto, mantiene un cartel que combina nombres históricos del rock urbano y el punk con algunas de las propuestas más destacadas del panorama nacional. El evento contará con actuaciones de Narco, Boikot, Porretas, Los de Marras, Kaos Urbano, Kaos Etíliko, Biznaga, Manifa, Periferia, XpresidentX, Gautxori, Maldito Matas y Afónica Naranjo, consolidando una de las programaciones más ambiciosas de los últimos años.

El viernes abrirá Gautxori y cerrará Maldito Matas

La primera jornada comenzará con la apertura de puertas a las 18:30 horas. El escenario del AbejaRock recibirá primero a Gautxori (19:00-19:50), seguido por XpresidentX (20:10-21:10) y Manifa (21:40-22:40).

Ya entrada la noche llegará el turno de Biznaga, que actuará entre las 23:10 y las 00:20 horas, antes del concierto de Periferia (00:40-01:40). El cierre del viernes correrá a cargo de Maldito Matas, que pondrá el broche final a la jornada entre las 02:00 y las 03:00 horas.

El sábado culminará con Boikot, Narco y Afónica Naranjo

La segunda jornada arrancará con apertura de puertas a las 17:15 horas y un programa que reunirá algunos de los nombres más esperados del cartel.

Kaos Etíliko inaugurará la tarde (17:30-18:30), seguido de Porretas (19:00-20:00), Kaos Urbano (20:30-21:30) y Los de Marras (22:00-23:00).

Uno de los momentos más esperados llegará con la actuación de Boikot, prevista entre las 23:30 y las 00:40 horas, antes del concierto de Narco, que subirá al escenario de 01:10 a 02:20 horas. La clausura del festival corresponderá a Afónica Naranjo, que actuará desde las 02:45 hasta las 03:45 horas.

Sesión Vermut

La programación volverá a completarse con la Sesión Vermut gratuita del sábado, en la que actuarán Quartet Tarantino y Chingo Kids, una iniciativa que amplía la actividad del festival más allá de los conciertos nocturnos y acerca la música al conjunto de la ciudad.

Un festival que mantiene intacto su carácter solidario

Más allá del cartel musical, el AbejaRock continúa siendo uno de los festivales benéficos de referencia de Castilla y León. Desde su nacimiento en 2009, el evento ha destinado la recaudación a distintas causas sociales, convirtiendo la solidaridad en su principal seña de identidad.

En la pasada edición, el festival entregó 21.600 euros a la Asociación Párkinson Salamanca, elevando a 72.789 euros la cantidad donada desde su creación.

Con la publicación de los horarios, la organización da prácticamente por cerrados los preparativos de una edición que volverá a reunir a miles de aficionados al rock en Béjar y que aspira a consolidar el crecimiento experimentado por el festival durante los últimos años.