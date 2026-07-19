Béjar se prepara para vivir esta noche la final del Mundial

A pocas horas de la gran final, Béjar y varias localidades del entorno ultiman los preparativos para seguir el partido entre España y Argentina, que comenzará hoy, domingo 19 de julio, a las 21.00 horas.

El Ayuntamiento de Béjar volverá a instalar su Fan Zone en el parque municipal de La Corredera, donde los aficionados podrán reunirse para animar a la selección española en su intento de conquistar su segundo Mundial. El encuentro se disputará en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey.

La Fan Zone regresa hoy a La Corredera

La pantalla volverá a encenderse esta tarde en el parque municipal de Béjar después del ambiente vivido durante la semifinal ante Francia. El espacio municipal se convertirá de nuevo en el principal punto de encuentro de los aficionados para animar a La Roja.

La cita llega tras la clasificación de España para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que se enfrentará a la vigente campeona del mundo, Argentina. España afronta el encuentro como actual campeona de Europa.

El acceso a la Fan Zone será gratuito. Se espera que las camisetas rojas, las banderas y las bufandas vuelvan a llenar el parque durante una de las noches deportivas más esperadas de los últimos años.

La expectación no se limita a Béjar. Otros municipios del entorno también han preparado proyecciones públicas para que sus vecinos puedan seguir el partido fuera de casa.

El Ayuntamiento de Candelario ha habilitado el Polideportivo Municipal de "Las eras" para proyectar el partido, mientras que la localidad de Sanchotello realizará la proyección en el Ayuntamiento. La Alberca lo vivirá desde la plaza de la localidad, con actividades desde las 20.00 horas.

España-Argentina, a las 21.00 horas

La final comenzará a las 21.00 horas en la España peninsular, las 15.00 en Nueva York. Será el partido número 104 del Mundial y enfrentará a la campeona de Europa con la vigente campeona mundial y sudamericana.

España busca levantar su segunda Copa del Mundo, después del título conseguido en Sudáfrica en 2010.