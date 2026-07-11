Béjar instalará una pantalla gigante para el España-Francia

El Ayuntamiento de Béjar instalará el próximo martes 14 de julio una zona de aficionados en el parque municipal de La Corredera para seguir en directo el partido entre España y Francia, correspondiente a las semifinales del Mundial de fútbol 2026.

El encuentro comenzará a las 21.00 horas y podrá verse en una pantalla LED gigante. La entrada será gratuita y la programación municipal incluirá también música a cargo de un DJ.

Fanzone en La Corredera para el España-Francia

La iniciativa pretende reunir a los aficionados de Béjar y la comarca en un espacio público para apoyar a la selección española durante uno de los partidos decisivos del campeonato mundial.

La zona de aficionados contará con Pantalla LED gigante para seguir el encuentro, Sesión de DJ. Todo rodeado de un ambiente festivo antes y durante el partido.

La cita, en el parque municipal de La Corredera.

España busca una plaza en la final del Mundial

España alcanzó las semifinales tras imponerse por 2-1 a Bélgica en los cuartos de final, con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino. El tanto decisivo llegó en los últimos minutos del encuentro.

La selección dirigida por Luis de la Fuente se enfrentará este martes a Francia en el estadio AT&T de Dallas. El ganador disputará la final del Mundial, prevista para el domingo 19 de julio.

El Ayuntamiento anima a los asistentes a acudir con camisetas, banderas y otros elementos de apoyo a la selección.