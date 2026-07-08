Salamanca estrena La Vertical, una carrera nocturna pionera en España

Salamanca se prepara para vivir una experiencia deportiva inédita. El próximo 25 de julio de 2026, la ciudad acogerá la primera edición de La Vertical Bike Challenge, una carrera ciclista nocturna que nace con vocación de convertirse en una de las citas más originales del calendario deportivo urbano.

La prueba propone un formato tan sencillo como espectacular: duelos ciclistas 1 contra 1 en subida cronometrada individual de 200 metros, con enfrentamientos directos, máxima intensidad y eliminatorias en las que cada metro puede determinar el pase a la siguiente ronda. Una competición explosiva, visual y pensada para que el público viva el ciclismo de cerca, en un ambiente nocturno, vibrante y diferente.

El escenario elegido refuerza el carácter especial del evento: la calle Veracruz, una de las vías más emblemáticas del centro histórico de Salamanca. Allí, deporte, ciudad y patrimonio se unirán en una propuesta que busca transformar una calle icónica en un auténtico muro urbano para ciclistas.

Con este planteamiento, La Vertical Bike Challenge se presenta como una iniciativa pionera en España, inspirada en el espíritu de los grandes retos urbanos y diseñada para ofrecer una experiencia que va más allá de una carrera tradicional. No se trata solo de llegar a meta, sino de imponerse en cada duelo, superar la pendiente y avanzar ronda a ronda ante la mirada del público.

La competición contará con diferentes modalidades, incluyendo participación para categorías generales, sub16 y ciclismo adaptado, con el objetivo de abrir la experiencia a distintos perfiles de deportistas y fomentar la participación en un formato inclusivo, dinámico y accesible.

La Vertical Bike Challenge contará con premios en metálico para las categorías Absoluta Masculina y Absoluta Femenina, con una dotación igualitaria para ambas clasificaciones. El primer puesto recibirá 600 euros y trofeo, el segundo clasificado obtendrá 300 euros y trofeo, y el tercer puesto estará premiado con 200 euros y trofeo.

Además, el reglamento contempla premios para el resto de las categorías participantes. Las categorías Sub16 / Promoción, Sub18 / Juvenil, Veteranos/as y Equipos / Clubes recibirán trofeo, mientras que en la categoría Inclusiva / Adaptada se entregará un trofeo de participación a todos los participantes, reforzando el carácter abierto, participativo e inclusivo de La Vertical Bike Challenge.

Además de su componente deportivo, La Vertical Bike Challenge nace como una propuesta con un claro atractivo turístico para la ciudad. La celebración nocturna, el formato de eliminatorias y la ubicación en uno de los espacios más reconocibles de Salamanca convierten el evento en una oportunidad para disfrutar del deporte desde una perspectiva nueva, cercana y emocionante.

La Vertical Bike Challenge quiere reunir a ciclistas, aficionados, familias y visitantes en una noche en la que Salamanca volverá a demostrar su capacidad para acoger eventos singulares, capaces de combinar espectáculo, participación y promoción del entorno urbano.

La cita será el 25 de julio de 2026 en la Calle Veracruz, donde Salamanca estrenará una carrera diferente: corta, intensa, vertical y con toda la emoción de los duelos cara a cara.

La Vertical Bike Challenge está organizada por Agencia 51 y el Club Triatlón Charro, con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, en una apuesta conjunta por impulsar nuevos formatos deportivos en la ciudad y acercar el ciclismo al público desde una perspectiva innovadora, urbana y participativa.