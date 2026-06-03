Baños de Montemayor decidirá la Vuelta a Extremadura

La localidad de Baños de Montemayor volverá a situarse en el foco del ciclismo nacional al convertirse en la meta de la tercera y última etapa de la XXXI Vuelta Ciclista a Extremadura élite y sub-23, que se disputará entre los días 12 y 14 de junio. La organización presentó este miércoles en Mérida el recorrido de una edición que recorrerá más de 480 kilómetros y que volverá a decidirse en las carreteras del norte de Cáceres.

La jornada definitiva unirá Casares de las Hurdes y Baños de Montemayor sobre un recorrido de 154,9 kilómetros, considerado el más exigente de esta edición. Los corredores atravesarán las comarcas de Las Hurdes y el Valle del Ambroz, con varios puertos de montaña que podrían marcar diferencias importantes en la clasificación general.

Baños de Montemayor, meta de la etapa reina

La última etapa incluirá los ascensos a El Robledo, techo de la carrera con 1.126 metros de altitud, y Lagunilla, además de las subidas a Casas del Monte y Gargantilla en el tramo final. Parte del recorrido discurrirá también por la provincia de Salamanca antes de regresar a tierras cacereñas en dirección a Baños de Montemayor.

La dureza del trazado convierte a esta jornada en el principal punto de interés deportivo de la ronda extremeña. La organización espera que la clasificación general se resuelva en los últimos kilómetros, reforzando el protagonismo de Baños de Montemayor como escenario del desenlace de la competición.

Un escaparate para el Valle del Ambroz

La llegada de la Vuelta supone también una oportunidad de promoción para Baños de Montemayor y el conjunto del Valle del Ambroz. La carrera contará con cobertura televisiva en directo y recorrerá un total de 37 localidades extremeñas, mostrando algunos de los principales recursos naturales y patrimoniales de la región.

Durante la presentación, responsables de la Junta de Extremadura, las diputaciones provinciales y la Federación Extremeña de Ciclismo destacaron el impacto económico y turístico de la prueba, que según estudios citados por la organización genera más de tres millones de euros en retornos directos e indirectos y supera las 4.000 pernoctaciones durante su celebración.

Quince equipos en liza

La edición de 2026 contará con la participación de quince equipos, entre ellos algunas de las principales estructuras del ciclismo amateur español. También estarán presentes varios corredores extremeños, incluido el cacereño Iker Pérez, uno de los nombres destacados de la temporada en la categoría élite y sub-23.

Con la llegada a Baños de Montemayor, la organización mantiene la apuesta por el norte de la provincia de Cáceres como escenario de las jornadas decisivas de la prueba, consolidando a la localidad termal como uno de los puntos de referencia del ciclismo extremeño.