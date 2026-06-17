Béjar abre las piscinas de La Cerrallana este viernes

La temporada de verano arranca en Béjar con la apertura de las piscinas municipales de La Cerrallana este próximo 19 de junio, una jornada en la que el acceso a las instalaciones será gratuito para todos los usuarios. Además, la Concejalía de Deportes ha presentado la oferta de actividades acuáticas que comenzará a finales de mes, con cursos de natación y sesiones de aquafitness dirigidas a diferentes edades y niveles.

Las piscinas de La Cerrallana abren sus puertas el 19 de junio

El Ayuntamiento de Béjar ha anunciado la apertura oficial de las piscinas municipales de La Cerrallana para el inicio de la temporada estival. Como es habitual en los últimos años, la jornada inaugural contará con entrada gratuita para todos los asistentes.

Las instalaciones mantendrán los mismos horarios y tarifas de temporadas anteriores. De este modo, permanecerán abiertas diariamente de 11:00 a 20:30 horas. Los interesados en adquirir abonos de temporada podrán tramitarlos en el departamento de Servicios Económicos del Ayuntamiento.

Cursos de natación a partir del 29 de junio

La programación deportiva de verano incluye una nueva edición de los cursos de natación, que comenzarán el próximo 29 de junio y se desarrollarán de lunes a viernes en periodos quincenales.

Los grupos y horarios previstos son los siguientes:

N2 Perfeccionamiento y N0 Adultos : de 10:00 a 10:45 horas. Cuota de 15 euros .

: de 10:00 a 10:45 horas. Cuota de . N1 Técnica inicial y N0 iniciación para mayores de 7 años : de 10:45 a 11:30 horas. Cuota de 15 euros .

: de 10:45 a 11:30 horas. Cuota de . N0 Iniciación para menores de 7 años : de 16:00 a 16:30 horas. Cuota de 10 euros .

: de 16:00 a 16:30 horas. Cuota de . N0 Iniciación para menores de 7 años: de 16:30 a 17:00 horas. Cuota de 10 euros.

Las quincenas programadas serán:

Del 29 de junio al 10 de julio .

. Del 13 al 24 de julio .

. Del 27 de julio al 7 de agosto .

. Del 10 al 21 de agosto.

Cómo realizar las inscripciones

Las inscripciones ya están abiertas y pueden formalizarse mediante tres modalidades:

A través de la Sede Electrónica municipal.

municipal. Mediante correo electrónico, enviando la documentación a deportes@aytobejar.com .

. De forma presencial en el Departamento de Deportes del Ayuntamiento.

En todos los casos será necesario adjuntar el justificante de pago correspondiente. Desde el Ayuntamiento recuerdan además que la cuota de los cursos no incluye la entrada a la piscina y que la edad de referencia para la inscripción será la que tenga el participante el primer día de cada quincena.

Aquafitness incluido con la entrada a la piscina

Otra de las propuestas para este verano será el programa de aquafitness, una actividad orientada a mejorar la condición física general mediante ejercicios en el agua.

Las sesiones se celebrarán de lunes a viernes, entre las 11:45 y las 12:30 horas, a partir del 29 de junio. Esta actividad no tendrá coste adicional, ya que estará incluida en el precio de la entrada diaria o del abono de temporada. El único requisito será saber nadar y desenvolverse de forma autónoma en el medio acuático.