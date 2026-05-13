Sanchotello abre el plazo para explotar las piscinas municipales y el bar

El Ayuntamiento de Sanchotello ha abierto el proceso para adjudicar la explotación de las piscinas municipales y el bar anexo durante la temporada de verano de 2026. La convocatoria incluye la gestión integral de las instalaciones, desde la organización y mantenimiento hasta el control de accesos y la contratación de personal.

Condiciones de la explotación de las piscinas municipales

Según recoge el anuncio del consistorio, el adjudicatario asumirá la gestión completa de las instalaciones durante la campaña estival de 2026, conforme al pliego de condiciones aprobado por el Ayuntamiento.

La apertura de las piscinas está prevista para los últimos días de junio de 2026, mientras que el cierre se produciría a comienzos de septiembre, aunque las fechas podrían variar en función de la climatología.

El Ayuntamiento señala además que no se establece un precio de licitación fijo. Las propuestas serán valoradas no solo desde el punto de vista económico, sino también atendiendo a las mejoras que puedan aportar al funcionamiento y calidad del servicio.

La contratación de personal, los gastos derivados del funcionamiento y el suministro eléctrico correrán por cuenta del adjudicatario.

Presentación de ofertas hasta el 28 de mayo

El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 28 de mayo de 2026 en horario de oficina.

Las personas interesadas pueden solicitar información en la Secretaría del Ayuntamiento de Sanchotello, a través del teléfono 923 59 11 51 o mediante el correo electrónico facilitado por el consistorio.