Béjar acoge la preparación de las selecciones de baloncesto de Castilla y León

Las preselecciones autonómicas de baloncesto de Castilla y León iniciarán en Béjar su preparación para los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas de 2027.

La concentración reunirá a cerca de 80 jugadores y jugadoras nacidos en 2011 y 2013, pertenecientes a las categorías infantil y cadete, tanto masculinas como femeninas.

La actividad se desarrollará en Béjar entre el 29 de junio y el 2 de julio. Durante estas jornadas, los deportistas participarán en entrenamientos, sesiones de trabajo técnico y partidos amistosos.

La concentración está impulsada por la Federación de Baloncesto de Castilla y León (FBCyL) y supone el inicio del proceso de seguimiento y formación de los grupos preseleccionados.

Regreso a Béjar tras dos años de ausencia

Estas concentraciones vuelven a Béjar después de dos años de ausencia, motivada por las obras de mejora realizadas en las instalaciones deportivas de Llano Alto.

El regreso de la actividad refuerza el papel de Béjar como sede deportiva para concentraciones autonómicas y eventos vinculados al baloncesto de formación.