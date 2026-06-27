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Deportes

Rubén Matas logra el subcampeonato autonómico de disco en León

El atleta bejarano Rubén Matas fue subcampeón autonómico en disco y competirá con Castilla y León en el Nacional de Federaciones.

Rubén Matas recibe la medalla de subcampeón de Castilla y León absoluto en lanzamiento de disco durante el campeonato disputado en la Universidad de León
Rubén Matas, a la izquierda, posa en el podio tras proclamarse subcampeón de Castilla y León absoluto en lanzamiento de disco
F. Blázquez
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El atletismo bejarano volvió a tener presencia destacada en el Campeonato Autonómico Absoluto y Sub-23 de Castilla y León, disputado el pasado 20 de junio en las pistas de atletismo de la Universidad de León, dentro del Gran Premio Ciudad de León.

El principal resultado para el atletismo local llegó de la mano de Rubén Matas, que se proclamó subcampeón de Castilla y León absoluto en lanzamiento de disco con una marca de 50,18 metros.

Este resultado le permite acudir este fin de semana al Campeonato de España de Federaciones Autonómicas, que se celebra en Logroño, donde competirá con la selección absoluta de Castilla y León en la prueba de disco.

Resultados del resto de atletas

La representación vinculada al atletismo bejarano se completó con varios resultados destacados:

  • Alberto López Martín: 5.º en su semifinal de 100 metros, con 11.90.
  • Nicolás Muñoz Tostado: 11.º en salto de longitud, con 6,45 metros.
  • David Pérez Aragón: 4.º absoluto en peso, con 9,36 metros, y 5.º en disco, con 29,74 metros.
  • Lara García Cuñas: 18.ª en 200 metros lisos, con 26.63.
  • Marcos Vega, fue 3.º absoluto.

En categoría sub-23, David Pérez Aragón también logró medalla, al finalizar 2.º sub-23 tanto en peso como en disco.

 

Campeonato autonómico de atletismo disputado en la Universidad de León
Pódium en el Campeonato de Castilla y León de atletismo disputado en la Universidad de León

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