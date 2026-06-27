Rubén Matas logra el subcampeonato autonómico de disco en León

El atletismo bejarano volvió a tener presencia destacada en el Campeonato Autonómico Absoluto y Sub-23 de Castilla y León, disputado el pasado 20 de junio en las pistas de atletismo de la Universidad de León, dentro del Gran Premio Ciudad de León.

El principal resultado para el atletismo local llegó de la mano de Rubén Matas, que se proclamó subcampeón de Castilla y León absoluto en lanzamiento de disco con una marca de 50,18 metros.

Este resultado le permite acudir este fin de semana al Campeonato de España de Federaciones Autonómicas, que se celebra en Logroño, donde competirá con la selección absoluta de Castilla y León en la prueba de disco.

Resultados del resto de atletas

La representación vinculada al atletismo bejarano se completó con varios resultados destacados:

Alberto López Martín : 5.º en su semifinal de 100 metros, con 11.90 .

: 5.º en su semifinal de 100 metros, con . Nicolás Muñoz Tostado : 11.º en salto de longitud, con 6,45 metros .

: 11.º en salto de longitud, con . David Pérez Aragón : 4.º absoluto en peso, con 9,36 metros , y 5.º en disco, con 29,74 metros .

: 4.º absoluto en peso, con , y 5.º en disco, con . Lara García Cuñas : 18.ª en 200 metros lisos, con 26.63 .

: 18.ª en 200 metros lisos, con . Marcos Vega, fue 3.º absoluto.

En categoría sub-23, David Pérez Aragón también logró medalla, al finalizar 2.º sub-23 tanto en peso como en disco.