Rubén Matas undécimo en disco en el Nacional de Málaga

El atleta bejarano Rubén Matas Sánchez logró la undécima posición en la prueba de lanzamiento de disco del Campeonato de España Absoluto de Atletismo, celebrado del 24 al 26 de julio en el Estadio Ciudad de Málaga.

Matas, representante del Club Atlético Salamanca, consiguió un mejor lanzamiento de 51,51 metros, consiguiendo la undécima posición en la clasificación final, mejorando así la posición del ranking inicial al finalizar por delante de la posición con la que acudía inicialmente al campeonato.

Rubén Matas llegó al campeonato con una marca de 54,26 metros

El lanzador bejarano había obtenido el acceso a la competición con una marca de temporada de 54,26 metros. Ese registro también figuraba como su mejor marca personal y de la temporada en la relación oficial de atletas admitidos.

Durante la final, disputada el viernes 24 de julio, Matas realizó tres lanzamientos válidos: 48.46, 51.43 y 51.51 metros. Su último intento fue el mejor. La victoria correspondió a Diego Casas Garrido, que se proclamó campeón de España con 63.85 metros, por delante de Marcos Moreno Sáez, con 61.36, y Yasiel Brayan Sotero Salazar, con 60.11.

La participación en Málaga da continuidad a la temporada de Rubén Matas, que en junio consiguió el subcampeonato autonómico en lanzamiento de disco.