UPL denuncia un agravio a Béjar por las becas deportivas de Llano Alto

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León para solicitar explicaciones a la Junta sobre la distribución de las becas destinadas a las residencias deportivas de la comunidad para el curso 2026-2027. Los leonesistas consideran que existe un trato desfavorable hacia la residencia deportiva de Llano Alto, en Béjar, que recibirá únicamente 10 becas frente a las 99 ofertadas en Valladolid y las 23 convocadas en Palencia.

Según denuncia la formación regionalista, la provincia de Salamanca recibe apenas una pequeña parte de las 132 becas para deportistas incluidas en la convocatoria autonómica, circunstancia que consideran un agravio para la residencia bejarana.

Solo cuatro plazas de turno general en Béjar

UPL también pone el foco en la distribución interna de las plazas convocadas para Llano Alto. De las 10 becas previstas, únicamente cuatro corresponden al turno general, mientras que las seis restantes quedan reservadas para deportistas que puedan ser propuestos por la Federación Deportiva Española.

La situación contrasta, según señalan los leonesistas, con la de las otras residencias deportivas incluidas en la convocatoria. En Palencia, 17 de las 23 becas corresponden al turno general, mientras que en Valladolid esta modalidad suma 80 de las 99 plazas ofertadas.

Además, la residencia vallisoletana de Río Esgueva cuenta con 12 becas destinadas al deporte adaptado por discapacidad, una modalidad para la que no se ha convocado ninguna plaza en Llano Alto.

Sin becas para colaboradores y tutores de estudios

Otra de las cuestiones planteadas por UPL se refiere a la ausencia de becas para colaboradores y tutores de estudios en la residencia de Béjar.

La convocatoria autonómica contempla seis plazas de este tipo en Valladolid y dos en Palencia, pero ninguna para Llano Alto. Ante esta situación, los regionalistas han solicitado a la Junta que explique los criterios utilizados para excluir a la residencia deportiva bejarana de esta línea de ayudas.

Impacto económico y social en Béjar

Desde UPL recuerdan que las becas cubren el 100% de los gastos de alojamiento y manutención de los deportistas beneficiarios, lo que favorece la estancia prolongada de usuarios en las instalaciones deportivas de la comunidad.

La formación considera que una mayor presencia de deportistas en Llano Alto tendría efectos positivos para la economía local, al generar actividad y consumo en Béjar y su comarca. Por ello, entienden que la limitada oferta de plazas supone reducir el potencial beneficio social y económico que estas estancias pueden aportar al municipio.