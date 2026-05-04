UPL denuncia posibles irregularidades en un proceso selectivo del Ayuntamiento de Béjar

La formación política Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha denunciado este lunes posibles irregularidades en el proceso de selección para una plaza de auxiliar administrativo convocada por el Ayuntamiento de Béjar.

Según la información trasladada por la organización leonesista, tras analizar la documentación oficial publicada por el consistorio, se habrían detectado situaciones que generan dudas sobre el cumplimiento de las bases de la convocatoria.

En concreto, las bases exigían como requisito mínimo contar con al menos doce meses de experiencia profesional para poder ser admitido en el proceso selectivo.

Sin embargo, UPL asegura que en la relación de puntuaciones aparecen aspirantes con 0 puntos en el apartado de experiencia, así como otros con valoraciones que no alcanzarían el mínimo exigido.

Esta circunstancia plantea, según la formación, dos posibles escenarios, que algunos aspirantes hayan sido admitidos sin cumplir los requisitos o que la valoración de méritos no se haya realizado correctamente.

En ambos casos, consideran que se trataría de una situación que requiere aclaración por parte del Ayuntamiento.

Otro de los aspectos señalados por UPL es que la participación en el proceso implicaba que quienes superasen la fase de oposición, aunque no obtuviesen plaza, pasarían a formar parte de una bolsa de empleo municipal.

Esto supone que podrían haber accedido a dicha bolsa personas que, según las dudas planteadas, no cumplirían los requisitos exigidos inicialmente en la convocatoria.

Petición de revisión y mayor transparencia

Desde UPL reclaman una revisión del proceso selectivo para garantizar el cumplimiento estricto de las bases y la igualdad de oportunidades entre aspirantes.

Además, recuerdan que este procedimiento ya generó controversia en su inicio debido a la modificación del sistema de selección, lo que, a su juicio, hace aún más necesario reforzar la transparencia.

La formación subraya que los procesos de contratación pública deben regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad, y advierte de que, si no se aclara la situación, podría verse afectada la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.