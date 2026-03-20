Cuenta atrás para el cierre de La Covatilla

La estación de esquí Sierra de Béjar – La Covatilla, en Béjar, ha anunciado que el fin oficial de la temporada 2025/2026 se producirá como muy tarde el próximo 5 de abril, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Desde la gestión de la estación destacan que durante los meses de apertura se ha trabajado para ofrecer las pistas en óptimas condiciones, con servicios de calidad y una experiencia segura para esquiadores de diferentes edades y niveles.

La dirección también ha subrayado la respuesta positiva de los visitantes, agradeciendo la confianza depositada en la estación durante toda la campaña invernal.

Asimismo, se ha puesto en valor el esfuerzo del equipo de profesionales, cuyo trabajo ha permitido desarrollar la temporada de forma organizada y eficiente, con un trato cercano a los usuarios.

Una temporada condicionada por el telesilla

La campaña de nieve ha estado marcada por los problemas técnicos relacionados con la apertura del telesilla, una circunstancia que ha limitado parte de la oferta esquiable en momentos clave del invierno. Tal y como informó este medio en la noticia

La Covatilla no abrirá el telesilla sin plena seguridad, la instalación no pudo ponerse en funcionamiento debido a la avería detectada en octubre de 2025 en el reductor del sistema de tracción del telesilla, un componente esencial para su funcionamiento.

A pesar de los esfuerzos por parte de los responsables para solucionar el problema, finalmente no ha podido abrirse el telesilla en toda la apertura.

Últimos días para disfrutar de la nieve

Desde la estación recuerdan que aún quedan varios días de apertura hasta el 5 de abril, lo que supone una oportunidad para disfrutar de la nieve y de las instalaciones antes del cierre definitivo.