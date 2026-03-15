Rescate complicado de un montañero herido en Hoya Moros

La Guardia Civil llevó a cabo el pasado sábado, 14 de marzo, un operativo de rescate en la zona de Hoya Moros, en el término municipal de Candelario, después de que tres montañeros quedaran pendientes de evacuación durante una ruta de montaña.

Durante la marcha, uno de los integrantes del grupo, un varón de unos 60 años, resultó herido al recibir el impacto de una gran bola de nieve, sufriendo lesiones en la clavícula, varias costillas y el antebrazo, lo que le impedía continuar por sus propios medios.

Ante la situación, los excursionistas decidieron refugiarse en la cueva de Hoya Moros mientras se activaba el dispositivo de emergencia.

Rescate terrestre por el mal tiempo

Tras recibirse el aviso, se movilizó el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Barco de Ávila, junto con una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Ledrada.

Las condiciones meteorológicas adversas impidieron la intervención del helicóptero del Servicio Aéreo, por lo que el rescate tuvo que realizarse por vía terrestre, con el apoyo de maquinaria de la estación de esquí Sierra de Béjar-La Covatilla, que facilitó el acceso hasta la zona.

Finalmente, los especialistas lograron evacuar al herido hasta las instalaciones de La Covatilla, donde fue atendido por los servicios sanitarios a las 12:52 horas. Los otros dos montañeros también fueron trasladados, sin presentar lesiones.

Precaución en rutas de alta montaña

Tras la intervención, la Guardia Civil recordó la importancia de planificar adecuadamente las rutas, consultar la previsión meteorológica y contar con el equipamiento adecuado antes de realizar actividades en zonas de alta montaña.

El paraje de Hoya Moros, situado en la sierra de Béjar, es un entorno natural muy frecuentado por senderistas y montañeros, especialmente durante episodios de nieve, lo que obliga a extremar las precauciones.