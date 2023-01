Prosigue la búsqueda del montañero desaparecido en la Sierra de Béjar

La meteorológía del jueves ha acompañado las labores de búsqueda del montañero desaparecido en al Sierra de Béjar y Candelario el pasado jueves 29 de diciembre. De esta manera, los efectivos han podido seguir desarrollando las labores coordinadas por las fuerzas de orden y éstas se desarrollan por tierra, con numerosos efectivos de los servicios de emergencias, y unidades especializadas de la Guardia Civil; y por aire, con los helicópteros que hoy han podido acceder a los lugares mas inhóspitos de la sierra.

Durante la jornada del jueves la búsqueda se ha centrado en zonas complejas y técnicas en el entorno de El Calvitero. El dispositivo está formado por: Guardia Civil: 10 efectivos del GREIM y helicóptero, Grupo de Rescate de Salvamento de Protección Civil, con 5 rescatadores y helicóptero.

La Subdelegación del Gobierno en Salamanca en coordinación con la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León y la Guardia Civil, recomienda al personal no cualificado no participar en el operativo de búsqueda ni en la jornada del jueves, ni en los próximos días. Las labores de búsqueda se están centrando en zonas muy técnicas y de riesgo y se están realizando con personal altamente especializado para ello. El Calvitero es un paraje montañoso con zonas complicadas y la intervención debe ser siempre coordinada y organizada.

La actuación de personal no cualificado que no forma parte del dispositivo puede poner en peligro no sólo su propia seguridad, sino el trabajo de los equipos profesionales que están trabajando desde el día 29 de diciembre en esta emergencia. Advierten que la dirección del operativo no se responsabilizará de aquellas personas que por su cuenta y riesgo realicen labores de búsqueda en la zona sin estar integradas dentro del dispositivo.