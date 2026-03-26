El Mercao: el nuevo espacio para jóvenes en Béjar

El Ayuntamiento de Béjar inaugurará este viernes 27 de marzo el Espacio Joven “El Mercao”, una nueva instalación municipal ubicada en la primera planta del antiguo Mercado de Abastos, en la calle Mansilla, 31, concebida como un lugar de encuentro y ocio juvenil para adolescentes de la ciudad.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, este nuevo recurso está dirigido a jóvenes desde los 12 años y hasta cumplir los 18, con el objetivo de ofrecer un entorno seguro de convivencia y tiempo libre fuera de los espacios escolares y familiares habituales.

Un nuevo espacio para el ocio juvenil en Béjar

El Ayuntamiento enmarca la apertura de “El Mercao” dentro de su política de juventud y lo presenta como una respuesta a la demanda de espacios específicos para adolescentes en Béjar. La instalación se ha habilitado en el antiguo Mercado de Abastos, un edificio emblemático de la ciudad, y apuesta por un modelo de ocio saludable y participación juvenil.

El centro contará con distintas zonas y recursos para adaptarse a los intereses de sus usuarios. Entre sus propuestas figuran un área de recreativos con billar, futbolín y diana, una zona gaming con PlayStation y juegos de actualidad y un espacio de convivencia con juegos de mesa y áreas de descanso.

Horarios habituales y apertura especial en Semana Santa

El calendario ordinario de apertura del Espacio Joven “El Mercao” será los viernes y sábados, de 17.00 a 21.30 horas, y los domingos, de 17.00 a 20.30 horas.

Además, con motivo de las vacaciones escolares de Semana Santa, el centro arrancará con un horario especial ampliado. Desde el miércoles y hasta el domingo, las instalaciones permanecerán abiertas de forma ininterrumpida entre las 17.00 y las 21.30 horas, con la intención de facilitar alternativas de ocio durante esos días.

Acceso con inscripción previa

Para utilizar el nuevo espacio será necesario cumplimentar una ficha de inscripción obligatoria, que deberá incluir la autorización firmada por los progenitores o tutores legales del menor. El Ayuntamiento ha señalado que estos documentos estarán disponibles en el propio centro desde el día de la inauguración.

Con esta apertura, Béjar incorpora un nuevo recurso para la población adolescente en un momento en el que las administraciones locales buscan ampliar la oferta de ocio juvenil y de conciliación en periodos no lectivos.