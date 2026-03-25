La Diputación de Salamanca lanza "Multiaventura Primavera 2026"

La Diputación de Salamanca ha abierto la convocatoria del programa Multiaventura Primavera 2026, una iniciativa destinada a fomentar la actividad física y el ocio educativo entre escolares de la provincia a través de experiencias en el medio natural.

El programa contempla un total de 75 plazas, distribuidas en tres turnos de fin de semana durante el mes de mayo, que se desarrollarán en distintos albergues provinciales y dirigidos a grupos de edad específicos.

Los turnos previstos son:

Del 15 al 17 de mayo , en el albergue de Salvatierra, para escolares nacidos en 2018 y 2019 .

, en el albergue de Salvatierra, para escolares nacidos en . Del 22 al 24 de mayo , en el albergue de Huerta, dirigido a participantes nacidos en 2016 y 2017 .

, en el albergue de Huerta, dirigido a participantes nacidos en . Del 29 al 31 de mayo, en el albergue de Ciudad Rodrigo, para escolares nacidos en 2014 y 2015.

Durante estas estancias, los participantes podrán realizar actividades como parques de cuerdas, rutas por vías verdes, piragüismo, paddle surf, escalada, tirolina o tiro con arco, entre otras propuestas lúdico-deportivas.

Precio, servicios incluidos y financiación

La cuota de inscripción se ha fijado en 60 euros por participante, importe que incluye:

Alojamiento en régimen de pensión completa

Transporte desde Salamanca, con posibles paradas en ruta

Programa completo de actividades

Monitores de tiempo libre

Seguro de la actividad

La institución provincial destina a esta convocatoria una financiación total de 15.226 euros.

Plazo de inscripción y criterios de adjudicación

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 22 de abril de 2026. Las inscripciones pueden realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Diputación o presencialmente en el Registro General y en los registros comarcales.

Para la adjudicación de plazas se establece un orden de preferencia que prioriza a escolares empadronados en municipios de menos de 20.000 habitantes, seguido de los residentes en la capital salmantina y, por último, del resto de solicitantes.

Las bases completas y la documentación necesaria pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica de la institución.