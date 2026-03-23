Los Santos y Sorihuela acogen programas de empleo de la Diputación

Los municipios de Los Santos y Sorihuela, serán escenario en 2026 de dos programas mixtos de Formación y Empleo (AFE) promovidos por la Diputación de Salamanca con el objetivo de mejorar la empleabilidad en el medio rural.

La iniciativa forma parte de un plan provincial que permitirá formar a 48 personas desempleadas y realizar 60 contrataciones entre alumnado y personal docente, con una inversión global superior a 1,6 millones de euros, según ha informado la institución provincial .

En el caso de Sorihuela, ya han comenzado las acciones formativas este lunes 23 de marzo, con ocho alumnos que participan en el programa "Construyendo Sorihuela", centrado en el ámbito de la construcción y la obra civil. La formación tendrá una duración de nueve meses y cuenta con un presupuesto de 282.228,50 euros .

Por su parte, en Los Santos el programa arrancará el próximo 1 de abril y estará enfocado a la atención sociosanitaria, un sector con creciente demanda en los municipios rurales. En este caso participarán diez alumnos y tres docentes, en una acción formativa que se prolongará durante doce meses y dispondrá de una financiación de 359.891,63 euros .

Formación remunerada y oportunidades en el medio rural

Los participantes en estos programas no solo recibirán formación adaptada a las necesidades del mercado laboral, sino que también contarán con contrato de trabajo y percibirán el Salario Mínimo Interprofesional durante el periodo formativo .

El objetivo es cubrir la demanda de profesionales en sectores estratégicos como la atención sociosanitaria, la construcción o la hostelería, contribuyendo así a fortalecer el tejido productivo local y mejorar la calidad de vida en los municipios de la provincia.

Actuaciones en otros municipios de la provincia

Además de los programas desarrollados en Los Santos y Sorihuela, el plan provincial incluye acciones formativas en Aldeatejada, Ciudad Rodrigo y Mancera de Abajo.

En Ciudad Rodrigo, por ejemplo, se desarrolla el programa de hostelería "Diputación entre ollas y sabores", mientras que Mancera de Abajo acoge otro proyecto formativo vinculado al sector de la construcción .