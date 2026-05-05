El alcalde de Béjar defiende la legalidad del proceso de auxiliares administrativos

El alcalde de Béjar ha ofrecido explicaciones sobre el proceso selectivo de auxiliares administrativos del Ayuntamiento tras la polémica generada en los últimos días, a raíz de la denuncia de posibles irregularidades formulada por Unión del Pueblo Leonés (UPL).

El regidor ha defendido que el procedimiento se ha desarrollado conforme a lo establecido y ha detallado el funcionamiento de las distintas fases para aclarar las dudas surgidas.

Según ha explicado, el proceso comienza con una fase previa gestionada por la oficina de empleo de Béjar, desde donde se cita a las personas aspirantes que cumplen los requisitos exigidos para participar en el examen. Posteriormente, ya en el ámbito municipal, se procede a la comprobación de dichos requisitos.

En relación con el desarrollo de la convocatoria, el alcalde ha señalado que se citó a más de 70 personas, de las cuales finalmente acudieron menos de 50 aspirantes al examen. De ellas, únicamente cinco personas superaron la fase de oposición, lo que, a su juicio, refleja el carácter selectivo del proceso.

Uno de los aspectos que ha querido subrayar es el relativo a la fase de concurso. El regidor ha indicado que, una vez superado el examen, las personas aprobadas debían presentar la documentación acreditativa de sus méritos dentro del plazo establecido. Sin embargo, ha asegurado que no todas las personas que aprobaron cumplieron con este trámite, lo que impidió que pudieran ser valoradas en dicha fase.

En este sentido, ha recordado que en los procesos de selección pública la fase de concurso es posterior a la de oposición, por lo que la falta de presentación de documentación conlleva que no se puedan puntuar los méritos correspondientes.

Estas declaraciones llegan después de que UPL cuestionara el proceso, al considerar que podría haber aspirantes admitidos sin cumplir los requisitos mínimos o con valoraciones incorrectas, lo que, según la formación leonesista, podría afectar incluso a la configuración de la bolsa de empleo municipal.

Desde la Alcaldía se insiste en que el procedimiento se ha llevado a cabo con arreglo a la normativa vigente, mientras continúa el debate político sobre la transparencia y las garantías en los procesos de contratación pública en el Ayuntamiento de Béjar.