Salamanca impulsa una campaña vecinal contra el bullying escolar

La Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Salamanca y Provincia (FEVESA), en colaboración con la Asociación Salmantina contra el Bullying y Ciberbullying (ASCBYC) y con el respaldo del Ayuntamiento de Salamanca, ha puesto en marcha una campaña de sensibilización contra el acoso escolar dirigida a las asociaciones vecinales de la ciudad.

Bajo el lema "Más que nunca contra el acoso escolar, tu voz cuenta", la iniciativa pretende concienciar a la ciudadanía sobre la gravedad de este problema y fomentar la implicación activa del entorno social en su detección temprana y prevención.

Desde la organización se recuerda que el acoso escolar constituye una forma de maltrato entre iguales que se produce en el ámbito educativo y que se caracteriza por comportamientos agresivos, repetitivos e intencionados, con el objetivo de causar daño físico, psicológico o social a la víctima.

Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran las agresiones físicas, las humillaciones verbales, las amenazas psicológicas, la exclusión social o el aislamiento. Asimismo, se subraya la creciente presencia del ciberbullying, con conductas como la suplantación de identidad o la difusión de contenidos ofensivos a través de internet y redes sociales.

FEVESA destaca que el acoso escolar supone un grave problema de convivencia que requiere la implicación conjunta de la comunidad educativa, las familias, los servicios sociales y las fuerzas y cuerpos de seguridad. En este contexto, las asociaciones vecinales adquieren un papel relevante como agentes cercanos capaces de detectar situaciones de riesgo en el entorno cotidiano.

La campaña busca también dar visibilidad a esta realidad y promover valores de respeto y convivencia, al tiempo que insiste en la necesidad de actuar ante cualquier indicio de acoso y de apoyar a las víctimas.

Desde ambas entidades organizadoras se subraya que la prevención y la intervención temprana resultan esenciales para proteger el bienestar de los menores y garantizar entornos seguros. Con esta acción, hacen un llamamiento a la participación activa de la sociedad salmantina, recordando que, tal y como señala el lema de la iniciativa, la implicación de cada persona puede marcar la diferencia.