Alumnos de Gante visitan Béjar con el Erasmus+ del IES Río Cuerpo de Hombre

El IES Río Cuerpo de Hombre de Béjar ha recibido la pasada semana la visita de un grupo de alumnos procedentes de Gante (Bélgica), acompañados por sus profesoras, dentro del programa europeo Erasmus+. La iniciativa se enmarca en las acciones de internacionalización educativa que impulsa el centro.

Durante su estancia, los estudiantes se integraron en la vida académica del instituto, participando en clases y compartiendo experiencias con sus compañeros españoles. Esta convivencia permitió conocer de cerca el funcionamiento del sistema educativo y favorecer el intercambio cultural entre el alumnado.

Actividades culturales y conocimiento del entorno

Además de las actividades lectivas, los visitantes disfrutaron de un programa cultural que les permitió descubrir Béjar y su entorno, así como acercarse a las tradiciones locales. Entre las propuestas destacaron diversas visitas por la ciudad y actividades organizadas por el propio centro para fomentar la convivencia.

También hubo tiempo para conocer la gastronomía típica de la zona, con talleres en los que los estudiantes elaboraron y degustaron platos tradicionales.

Asimismo, durante la jornada del jueves, el grupo se desplazó a Salamanca, donde coincidió con la visita institucional del monarca español, una experiencia que sumaron al conjunto de actividades culturales desarrolladas durante su estancia.

Recepción institucional y proyección europea

En el marco del programa, los alumnos y profesores realizaron también una visita al Ayuntamiento de Béjar, donde fueron recibidos por representantes municipales. Durante el encuentro se puso en valor la importancia de estos proyectos europeos para estrechar lazos entre países, promover la cooperación y fomentar el respeto a la diversidad cultural.

Desde el IES Río Cuerpo de Hombre la experiencia ha sido valorada muy positivamente, tanto por el alumnado visitante como por el profesorado participante. El centro ya trabaja en futuras movilidades que permitan dar continuidad a este intercambio educativo y consolidar su participación en proyectos europeos en los próximos cursos.