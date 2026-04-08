San Gil solicita protección para viviendas medievales del barrio de la Antigua en Béjar

El Grupo Cultural San Gil ha solicitado la protección oficial de dos viviendas medievales situadas en el barrio de la Antigua de Béjar, concretamente en la calle 29 de agosto, por su alto valor patrimonial e histórico.

Según explican, los inmuebles, datados entre los siglos XIII y XIV, conservan aleros de carpintería originales de ascendencia románica, un elemento arquitectónico singular que ha llegado hasta la actualidad.

Un patrimonio destacado sin protección oficial

Las viviendas forman parte del conjunto de edificaciones levantadas durante la repoblación de Béjar en la Baja Edad Media, dentro del recinto amurallado conocido posteriormente como la Villa Vieja.

Aunque su valor era ya conocido por estudiosos locales desde principios del siglo XX, recientemente han sido objeto de reconocimiento en el libro Casas y palacios románicos en España (2025) del especialista José Luis Rebollo Herrero, quien las define como "una maravillosa pervivencia, extremadamente valiosa, de la manera de construir y decorar las viviendas en la Baja Edad Media".

Sin embargo, pese a este reconocimiento, las viviendas no figuran en el catálogo del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (PEPCH) de Béjar, a pesar de encontrarse dentro de su ámbito.

Petición a Junta y Ayuntamiento

El pasado 24 de febrero, el Grupo Cultural San Gil registró formalmente una solicitud de protección ante la Dirección General de Patrimonio Cultural de Castilla y León y el Ayuntamiento de Béjar, administraciones competentes en materia de patrimonio y urbanismo.

La petición incluye la incorporación de estos inmuebles a los mecanismos de protección legal, así como un anexo fotográfico que documenta su estado y características.

Falta de respuesta institucional

Según denuncia el colectivo, mes y medio después de la solicitud, únicamente se ha recibido respuesta por parte del director general de Patrimonio, limitada a informar sobre líneas de ayudas para particulares y municipios, sin abordar la protección oficial solicitada.

Por su parte, el Ayuntamiento de Béjar no ha emitido respuesta hasta la fecha, lo que ha generado preocupación entre los miembros del grupo.

Llamamiento a la conservación del patrimonio

El Grupo Cultural San Gil reclama un compromiso firme de las administraciones para garantizar la conservación de estas viviendas, que cuentan con más de 700 años de antigüedad.

La entidad subraya la importancia de activar los mecanismos legales y de planeamiento existentes, destacando el papel clave tanto de expertos como de la ciudadanía en la defensa del patrimonio histórico local.